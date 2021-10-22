راهی جز آبیاری مدرن در کشاورزی برای غلبه بر خشکسالی نداریم

سید جواد ساداتی‌نژاد در حاشیه سفر به اردبیل در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: همراه با رئیس جمهور وارد منطقه حاصلخیز مغان شدیم و بهترین صفت برای منطقه این است که مغان را باید قلب تپنده کشاورزی ایران دانست.

وی با بیان اینکه تولیدات متنوع کشاورزی در این منطقه در امنیت غذایی و تأمین آرامش مردم مؤثر است، تصریح کرد: مصوبات این سفر قطعاً به نفع توسعه کشاورزی خواهد بود تا به جایگاه واقعی تولید و بهره‌وری دست پیدا کنیم.

وزیر جهاد کشاورزی بازدید خود را از کشت و صنعت مغان و حمایت از این مجموعه اقتصادی یادآور شد و گفت: ۵۵۰ هکتار آبیاری مدرن و نوین در این منطقه اجرا می‌شود که آغاز عملیات اجرایی آن را شاهد بودیم و قطعاً در منطقه مغان خاک، آب و هوای مستعد بهترین شرایط را برای کشاورزی رقم زده است.

ساداتی‌نژاد این منطقه را منطقه غنی و پر ثروت در تحولات کشاورزی برشمرد و افزود: از پایاب سد خداآفرین بازدید انجام شد و قرار است این پروژه با پیشرفت ۹۰ درصد با تأمین اعتبار و منابع مورد نیاز به سرعت تکمیل و راه‌اندازی شود.

وزیر کابینه رئیسی همچنین به بازدید از طرح‌های توسعه گلخانه‌ای در مغان اشاره کرد و ادامه داد: در این منطقه یک‌هزار و ۶۰۰ هکتار مجتمع گلخانه‌ای در حال احداث است که بزرگترین مجتمع گلخانه‌ای کشور محسوب می‌شود که با بهره‌برداری از آن زمینه اشتغال ۱۰ هزار نفر فراهم می‌آید.

ساداتی‌نژاد در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: برای زیرساخت‌های گاز و برق در این منطقه برخی مشکلات وجود داشت که قرار شد خط دوم انتقال گاز و همچنین برق برای این مجموعه اجرایی و عملیاتی شود تا سرمایه‌گذاران مشکلات زیرساختی نداشته باشند.

وزیر دولت سیزدهم اضافه کرد: در این مجتمع گلخانه‌ای یک‌هزار و ۶۰۰ هکتاری میزان تولید محصولات تا ۴۰۰ هزار تن پیش‌بینی شده که این می‌تواند به افزایش ظرفیت صادرات این بخش نیز کمک کند.

ساداتی‌نژاد مشکل کم آبی را در منطقه یادآور شد و بیان کرد: کشور با تغییر اقلیم و خشکسالی روبه‌روست و در گذر از این وضعیت باید آب را بهینه مصرف کنیم.

وزیر جهاد کشاورزی آب را ارزشمندترین کالای اقتصادی توصیف کرد و گفت: ما راهی جز توسعه آبیاری مدرن در بخش کشاورزی نداریم تا در کنار بالا بردن بهره‌وری کشاورزان بتوانند بیشترین تولید محصول را داشته باشند.