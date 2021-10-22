تکذیب خبر سکته قلبی عزت الله ضرغامی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز در خبری که در فضای مجازی چرخید، اعلام شده بود که عزت الله ضرغامی وزیر میراث فرهنگی در هنگام سفرش به اردبیل دچار سکته قلبی شده است و او را برای معالجه به تهران منتقل کرده‌اند.

روابط عمومی وزارت میراث فرهنگی این خبر را کذب دانست و اعلام کرد که عزت الله ضرغامی دچار حمله قلبی نشده است و حال او کاملاً خوب است.

همچنین روابط عمومی این وزارتخانه اعلام کرد: ضرغامی بر اساس برنامه قرار بود شب گذشته از سفر اردبیل به تهران برگردد که به‌دلیل شرایط نامساعد جوی پرواز به امروز صبح موکول شد، او امروز در برج میلاد در مراسم شرکت کنندگان کنفرانس وحدت سخنرانی می‌کند.

‏ضرغامی نیز در توییتی نوشت: "در میان برنامه های فشرده اردبیل، یک سرم تقویتی زدم و مجدداً ساعت ها در سرعین با مردم بودم!

شایعه‌ی امروز خیلی خوب بود!

اجمالا فهمیدم خیلی ها، نگران من هستند!

امشب برای مهمانان خارجی در برج میلاد سخنرانی دارم. "