به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن علیدادی سلیمانی ظهر امروز در خطبه‌های نماز جمعه این هفته کرمان با تبریک هفته وحدت با تاکید بر اینکه استکبار جهانی باید با ذلت و خواری منطقه را ترک کند، اظهار کرد: امروز منطقه برای دشمنان اسلام ناامن شده است.

حجت الاسلام علیدادی سلیمانی هشدار داد: باید مراقب باشیم چرا که استکبار جهانی بعد از فرار هم دست از منطقه بر نخواهد داشت و در پی عملی کردن توطئه‌های شوم خود خواهد بود.

وی بیان کرد: امروز شرایط به گونه‌ای شده است که استکبار جهانی چاره‌ای جز ترک منطقه ندارد.

نماینده ولی فقیه در استان کرمان در توضیح این مطلب بیان کرد: دشمنان فقط شیوه کارشان را عوض می‌کنند، البته آنها جرأت حضور فیزیکی در منطقه ندارند اما تمام توان و امکاناتشان را برای ایجاد جنگ‌های داخلی در کشورهای منطقه و تفرقه افکنی بین مسلمانان به کار خواهند گرفت که نمونه آن در افغانستان و لبنان قابل مشاهده است.

حجت الاسلام علیدادی سلیمانی با تاکید بر لزوم تحکیم وحدت مسلمانان حول محور پیامبر مکرم اسلام (ص) اظهار کرد: این مساله بسیار اهمیت دارد چرا که اتحاد مسلمانان مانع از عملی شدن توطئه‌های دشمنان می‌شود.

امام جمعه کرمان با تبریک ولادت پیامبر اکرم اسلام (ص) و امام صادق (ع) افزود: این دو بزرگوار دو نهضت بزرگ در جامعه اسلامی و انسانی ایجاد کردند.

نماینده ولی فقیه در استان کرمان همچنین با گرامیداشت سالروز شهادت آیت الله سیدمصطفی خمینی، اظهار کرد: این مساله تأثیر بسزایی در سرعت گرفتن روند انقلاب اسلامی ایران داشت.