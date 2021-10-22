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۳۰ مهر ۱۴۰۰، ۱۳:۳۳

نماینده ولی فقیه در استان کرمان:

استکبار جهانی با ذلت و خواری منطقه را ترک می‌کند

استکبار جهانی با ذلت و خواری منطقه را ترک می‌کند

کرمان - نماینده ولی فقیه در استان کرمان گفت: امروز شرایط به گونه‌ای شده است که استکبار چاره‌ای جز ترک منطقه با ذلت و خواری ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن علیدادی سلیمانی ظهر امروز در خطبه‌های نماز جمعه این هفته کرمان با تبریک هفته وحدت با تاکید بر اینکه استکبار جهانی باید با ذلت و خواری منطقه را ترک کند، اظهار کرد: امروز منطقه برای دشمنان اسلام ناامن شده است.

حجت الاسلام علیدادی سلیمانی هشدار داد: باید مراقب باشیم چرا که استکبار جهانی بعد از فرار هم دست از منطقه بر نخواهد داشت و در پی عملی کردن توطئه‌های شوم خود خواهد بود.

وی بیان کرد: امروز شرایط به گونه‌ای شده است که استکبار جهانی چاره‌ای جز ترک منطقه ندارد.

نماینده ولی فقیه در استان کرمان در توضیح این مطلب بیان کرد: دشمنان فقط شیوه کارشان را عوض می‌کنند، البته آنها جرأت حضور فیزیکی در منطقه ندارند اما تمام توان و امکاناتشان را برای ایجاد جنگ‌های داخلی در کشورهای منطقه و تفرقه افکنی بین مسلمانان به کار خواهند گرفت که نمونه آن در افغانستان و لبنان قابل مشاهده است.

حجت الاسلام علیدادی سلیمانی با تاکید بر لزوم تحکیم وحدت مسلمانان حول محور پیامبر مکرم اسلام (ص) اظهار کرد: این مساله بسیار اهمیت دارد چرا که اتحاد مسلمانان مانع از عملی شدن توطئه‌های دشمنان می‌شود.

امام جمعه کرمان با تبریک ولادت پیامبر اکرم اسلام (ص) و امام صادق (ع) افزود: این دو بزرگوار دو نهضت بزرگ در جامعه اسلامی و انسانی ایجاد کردند.

نماینده ولی فقیه در استان کرمان همچنین با گرامیداشت سالروز شهادت آیت الله سیدمصطفی خمینی، اظهار کرد: این مساله تأثیر بسزایی در سرعت گرفتن روند انقلاب اسلامی ایران داشت.

کد مطلب 5333596

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