احمد ناطق نوری نماینده ادوار مجلس درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد ناطق نوری، نماینده هفت دوره مجلس شورای اسلامی و چهره باسابقه عرصه قانونگذاری، پس از تحمل دورهای بیماری دار فانی را وداع گفت و به برادر شهیدش پیوست.
ناطِق نوری که سالها در عرصه سیاسی و پارلمانی کشور فعالیت داشت، از چهرههای شناختهشده مجلس شورای اسلامی بود و سابقه حضور در ادوار مختلف مجلس را در کارنامه خود داشت.
احمد ناطق نوری برادر حجتالاسلام علیاکبر ناطق نوری بود و خانواده وی سالها در عرصههای مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور حضور داشتهاند.
ناطـق نوری همچنین سالها ریاست فدراسیون بوکس جمهوری اسلامی ایران را بر عهده داشت و از چهرههای شناختهشده مدیریت ورزش کشور به شمار میرفت.
جزئیات مراسم تشییع و خاکسپاری متعاقباً اعلام خواهد شد.
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