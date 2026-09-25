احمد ناطق نوری نماینده ادوار مجلس درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد ناطق نوری، نماینده هفت دوره مجلس شورای اسلامی و چهره باسابقه عرصه قانون‌گذاری، پس از تحمل دوره‌ای بیماری دار فانی را وداع گفت و به برادر شهیدش پیوست.

ناطِق نوری که سال‌ها در عرصه سیاسی و پارلمانی کشور فعالیت داشت، از چهره‌های شناخته‌شده مجلس شورای اسلامی بود و سابقه حضور در ادوار مختلف مجلس را در کارنامه خود داشت.

احمد ناطق نوری برادر حجت‌الاسلام علی‌اکبر ناطق نوری بود و خانواده وی سال‌ها در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور حضور داشته‌اند.

ناطـق نوری همچنین سال‌ها ریاست فدراسیون بوکس جمهوری اسلامی ایران را بر عهده داشت و از چهره‌های شناخته‌شده مدیریت ورزش کشور به شمار می‌رفت.

جزئیات مراسم تشییع و خاکسپاری متعاقباً اعلام خواهد شد.