آخرین قیمت طلا و سکه در پایان هفته

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی بازار طلا و سکه در پایان امروز، جمعه سوم مهر ۱۴۰۵، نشان می‌دهد، هر اونس طلا در بازار جهانی ۴۲۶۶ دلار و ۷.۸ سنت قیمت داشت. در بازار داخلی نیز مظنه تهران به ۱۰۳ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان رسید.

هر گرم طلای ۱۸ عیار ۲۳ میلیون و ۸۵۸ هزار و ۵۰۰ تومان و هر گرم طلای ۲۴ عیار ۳۱ میلیون و ۸۰۸ هزار تومان قیمت‌گذاری شد.

در بازار سکه نیز سکه طرح جدید با قیمت ۲۳۸ میلیون تومان و سکه طرح قدیم با قیمت ۲۳۵ میلیون تومان معامله شدند.

نیم‌سکه نیز ۱۲۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و ربع‌سکه ۶۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت داشت.

همچنین هر قطعه سکه یک گرمی در معاملات امروز ۳۳ میلیون تومان قیمت خورد.