  1. اقتصاد
  2. صنعت و معدن و تجارت
۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۵۷

آخرین قیمت طلا و سکه در پایان هفته

آخرین قیمت طلا و سکه در پایان هفته

بازار طلا و سکه طی امروز ۳ مهر ۱۴۰۵، شاهد ثبت قیمت ۲۳ میلیون و ۸۵۸ هزار و ۵۰۰ تومان برای هر گرم طلای ۱۸ عیار بود و سکه طرح جدید نیز به ۲۳۸ میلیون تومان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی بازار طلا و سکه در پایان امروز، جمعه سوم مهر ۱۴۰۵، نشان می‌دهد، هر اونس طلا در بازار جهانی ۴۲۶۶ دلار و ۷.۸ سنت قیمت داشت. در بازار داخلی نیز مظنه تهران به ۱۰۳ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان رسید.

هر گرم طلای ۱۸ عیار ۲۳ میلیون و ۸۵۸ هزار و ۵۰۰ تومان و هر گرم طلای ۲۴ عیار ۳۱ میلیون و ۸۰۸ هزار تومان قیمت‌گذاری شد.

در بازار سکه نیز سکه طرح جدید با قیمت ۲۳۸ میلیون تومان و سکه طرح قدیم با قیمت ۲۳۵ میلیون تومان معامله شدند.

نیم‌سکه نیز ۱۲۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و ربع‌سکه ۶۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت داشت.

همچنین هر قطعه سکه یک گرمی در معاملات امروز ۳۳ میلیون تومان قیمت خورد.

کد مطلب 6958286
سمیه رسولی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها