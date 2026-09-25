آخرین قیمت طلا و سکه در پایان هفته

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی بازار طلا و سکه در پایان امروز، جمعه سوم مهر ۱۴۰۵، نشان میدهد، هر اونس طلا در بازار جهانی ۴۲۶۶ دلار و ۷.۸ سنت قیمت داشت. در بازار داخلی نیز مظنه تهران به ۱۰۳ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان رسید.
هر گرم طلای ۱۸ عیار ۲۳ میلیون و ۸۵۸ هزار و ۵۰۰ تومان و هر گرم طلای ۲۴ عیار ۳۱ میلیون و ۸۰۸ هزار تومان قیمتگذاری شد.
در بازار سکه نیز سکه طرح جدید با قیمت ۲۳۸ میلیون تومان و سکه طرح قدیم با قیمت ۲۳۵ میلیون تومان معامله شدند.
نیمسکه نیز ۱۲۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و ربعسکه ۶۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت داشت.
همچنین هر قطعه سکه یک گرمی در معاملات امروز ۳۳ میلیون تومان قیمت خورد.
نظر شما