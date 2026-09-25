به گزارش خبرگزاری مهر، علی امیری پس از شکست تیمش برابر مس سونگون، اظهار کرد: بازی در تبریز مقابل مس سونگون سخت بود، به ویژه اینکه این تیم در دو هفته گذشته نتیجه نگرفته بود و همین موضوع شرایط مسابقه را برای ما دشوارتر میکرد.
وی افزود: توانستیم در دقایق ابتدایی به گل برسیم و حتی یک موقعیت تکبهتک بسیار خوب هم داشتیم که اگر به گل تبدیل میشد و اختلاف به دو گل میرسید، شرایط برای ما راحتتر میشد.
سرمربی فولاد هرمزگان، ادامه داد: متأسفانه تمرکزمان را از دست دادیم و با پنج خطا شدن شرایط برای ما سختتر شد. برنامهریزیهایی که برای این بخش از بازی داشتیم به خوبی پیش نرفت و در نتیجه دو گل دریافت کردیم.
امیری با اشاره به عملکرد فولاد در نیمه دوم، گفت: بین دو نیمه با بازیکنان صحبت کردیم و در نیمه دوم بازی بسیار خوبی انجام دادیم. موقعیتهای خوبی ایجاد کردیم، اما متأسفانه توپها به گل تبدیل نشد.
وی، تصریح کرد: اگر یکی از موقعیتهای ما به گل تبدیل میشد، حداقل نتیجه مساوی میتوانست نتیجه مطلوب و منصفانهای برای این بازی باشد.
سرمربی فولاد هرمزگان با اشاره به شرایط تیمش و استفاده از بازیکنان جوان، گفت: با توجه به مصدومیتها و موضوعات مختلفی که با آن مواجه هستیم، خدا را شکر تعدادی از بازیکنان جوان را جایگزین کردیم. این بازیکنان روزبهروز پختهتر میشوند و عملکرد خوبی دارند و این موضوع نوید میدهد که در آینده بتوانیم تیم بسیار خوبی داشته باشیم.
امیری، خاطرنشان کرد: امیدواریم با حمایت هواداران در بازی بعدی که در بندرعباس برگزار میشود، بتوانیم نتیجه مطلوبی کسب کنیم و به روندی که مدنظر داریم و باشگاه برای تیم هدفگذاری کرده است، دست پیدا کنیم.
وی در پایان از میزبانی مس سونگون نیز تشکر کرد و گفت: از میزبانی خوب تیم مس سونگون، کادر فنی این تیم و آقای فخیم و همچنین بازیکنان خوب این تیم که بازی جوانمردانهای انجام دادند، تشکر میکنم و امیدوارم در بازیهای آینده بتوانیم نتایج بهتری کسب کنیم.
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