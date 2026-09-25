به گزارش خبرنگار مهر، در این دیدار، خادمان کریمه اهلبیت (ع) ضمن ابلاغ سلام و ارادت آستان مقدس حضرت معصومه (س) از خانوادههای معظم شهدا تجلیل و یاد و خاطره شهدای والامقام جنگ رمضان را گرامی داشتند.
خانوادههای شهدا نیز در فضایی معنوی و صمیمی، خاطراتی از زندگی، رشادتها و ایثارگریهای شهدای خود را بیان کردند؛ روایتهایی که یادآور روزهای دفاع و فداکاری مردانی است که برای حفظ عزت، امنیت و آرمانهای میهن اسلامی از جان خود گذشتند.
حضور خادمان کریمه اهلبیت (ع) در کنار خانوادههای شهدا، جلوهای از پیوند عمیق فرهنگ زیارت، شهادت و ایثار بود؛ دیداری که با پرچم متبرک حرم حضرت فاطمه معصومه (س)، عطر معنوی حرم کریمه اهلبیت (س) را به خانههای شهدا آورد.
این دیدار با ادای احترام به مقام شامخ شهیدان و دعا برای عزت و سربلندی خانوادههای معظم شهدا به پایان رسید.
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