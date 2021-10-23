پایگاه نظامی مستحکم آمریکا در منطقه زیر آتش سنگین مقاومت

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل: حدود ساعت ۲۳:۳۴ شامگاه سیزدهم اکتبر ۲۰۲۱ بود که رژیم صهیونیستی حمله هوایی از سمت منطقه التنف به تدمر سوریه انجام داد و برج ارتباطی و برخی نقاط اطراف آن را هدف قرار داد که منجر به شهادت سه نظامی و زخمی شدن سه نفر دیگر و به بار آمدن خسارات مادی شد. به دنبال این حمله اتاق عملیات مشترک متحدان سوریه اعلام کرد که پاسخ سختی به رژیم صهیونیستی خواهد داد.

اتاق عملیات مشترک متحدان سوریه در بیانیه‌ای تاکید کرد: با توجه به این موارد و بعد از تجاوزی که از آسمان اردن و منطقه التنف که تحت اشغال آمریکایی‌هاست انجام شد فرماندهی اتاق عملیات متحدان سوریه تصمیم گرفته انتقام خون شهدا و مجروحان را بگیرد و این پاسخ بسیار سخت خواهد بود.

وعده‌ای که خیلی سریع عملی شد و رعب شدید در دل نظامیان آمریکایی و انگلیسی افکند

این وعده صادق بود و پایگاه التنف آمریکا هدف حملات موشکی و پهپادی قرار گرفت. در حمله به پایگاه التنف سوریه افزون بر پهپادها، موشک‌های زمین به زمین نیز بکار گرفته شد. به گفته این منابع، در این حمله سه نقطه پایگاه نظامی اشغالگران آمریکایی و دو نقطه تمرکز تروریست‌ها در سوریه هدف قرار گرفت که آتش سوزی و تلفات گسترده‌ای بر جا گذاشت. به دنبال این حمله رعب و وحشت شدیدی بر نظامیان آمریکایی و انگلیسی در این پایگاه حکمفرما شد. تروریست‌های موسوم به مغاویر الثوره به دنبال حمله به پایگاه التنف به حال آماده باش درآمدند. شعله‌های آتش زبانه کشید و از مسافت چند کیلومتری به وضوح مشاهده شد.

کتمان تلفات و خسارات سنگین

سنتکام مجبور به واکنش شد اما خسارات و تلفات را کتمان کرد و چیزی نگفت و فقط خط و نشان کشید که تلافی خواهد کرد. اینکه سنتکام اینگونه نسبت به ماجرا دست به عصا حرکت می‌کند یعنی آنکه اولاً حجم خسارات جانی و مالی به آمریکا در این ماجرا قابل توجه و جدی است و هم آنکه آمریکا و اسرائیل پیام حمله به التنف را به خوبی دریافت داشته‌اند.

«چارلز لیستر»، پژوهشگر اندیشکده «خاورمیانه» آمریکا روز جمعه در حساب توئیتری خود با انتشار تصاویری از پایگاه نظامی آمریکا در منطقه مذکور نوشت که این حملات مهم بوده و خسارتی به آن وارد کرده است.

وی نوشت: بر اساس تصاویر منتشر شده، حمله پهپادی و موشکی به التنف در جنوب شرق سوریه (محل استقرار نیروهای آمریکایی) در چهارشنبه شب بسیار مهم است. وزارت دفاع [آمریکا] حمله را تأیید کرد ولی اطلاعات بیشتری ارائه نداد، واضح است که برای اجتناب از تنش یا جنجال، بر این حمله سرپوش گذاشته و کتمان کرده است.

پایگاه التنف کجاست؟

پایگاه التنف میزبان حدود ۹۰۰ نظامی آمریکایی است. این پایگاه با ۲۰ مایل مربع مساحت، در خاک سوریه و در کنار مرز اردن و با فاصله نه چندان زیادی از مرز عراق واقع است و به همین جهت از موقعیت استراتژیک مهمی برخوردار است. پایگاه نظامی التنف در سال ۲۰۱۶ توسط آمریکا ایجاد شد. تروریست‌های وابسته به واشنگتن هم در این پایگاه حضور دارند. منابع سوری بارها اعلام کردند که نظامیان آمریکایی با بالگرد سرکرده‌های داعش را از مناطق تحت کنترل شبه نظامیان قسد وابسته به واشنگتن به این پایگاه منتقل کرده اند.

این پایگاه در غرب عراق و ۲۲ کیلومتری آن واقع شده است و از مرز سوریه با اردن هم ۲۲ کیلومتر فاصله دارد و در ۲۴۷ کیلومتری گذرگاه «الولید» در مثلث مرزی سوریه اردن و عراق در جاده بسیار راهبردی بغداد به دمشق است.

درباره حمله موشکی و پهپادی به پایگاه التنف سوریه نقطه قابل توجه این است که پس اینکه رژیم صهیونیستی در آسمان سوریه جولان می‌داد و حمایت آمریکا را با خود داشت، گمان می‌کردند که وعده اتاق عملیات متحدان سوریه عملی نخواهد شد از این رو از این پاسخ کوبنده به شدت غافلگیر شدند.

این پاسخ پیامی پهپادی و موشکی بود و در واقع پیام آتشین به اشغالگران آمریکایی بود که هر حمله به نیروهای ارتش سوریه و متحدانش بی پاسخ نمی‌ماند و دوران پرسه زنی و جولان دادن اسرائیلی‌ها و آمریکاییها تمام شده است این پاسخ پیامی پهپادی و موشکی بود و در واقع پیام آتشین به اشغالگران آمریکایی بود که هر حمله به نیروهای ارتش سوریه و متحدانش بی پاسخ نمی‌ماند و دوران پرسه زنی و جولان دادن اسرائیلی‌ها و آمریکاییها تمام شده است.

مرحله جدیدی از بازدارندگی شروع و معادله‌ای ترسیم شده است. نیروهای ارتش سوریه و متحدان آن به تاکتیک جدید روی آوردند که بر اساس اهمیت نظامی مناطق مختلف عمل می‌کنند. مرحله پاتک نیروهای ارتش سوریه و متحدانش شروع شده است.

برای اولین بار یکی از مهمترین پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه بلکه یکی از بزرگترین پایگاه‌هایی که برای اهداف ژئوپلتیک و نظامی ایجاد شده بود از سوی محور مقاومت هدف قرار می‌گیرد. آمریکا این پایگاه را به بهانه مبارزه با تروریسم و توجیه حضور غیرقانونی خود در سوریه ایجاد کرد اما هدفش قطع مسیر با عراق یا آنچه خط زمینی یا عمق جغرافیایی زمینی میان محور مقاومت از ایران تا لبنان و با عبور از عراق و سوریه، است.

این پایگاه علاوه بر اینکه به مرکز برنامه ریزی برای هدف قرار دادن اهداف حیاتی مقاومت تبدیل شده، مرکزی مهم برای آموزش گروههای مسلح و روانه کردن آنها به جنگ با ارتش سوریه و متحدانش است. در طی سالهای گذشته این پایگاه گذرگاه امنی برای عبور هواپیماهای رژیم صهیونیستی برای هدف قرار دادن اهدافی در عمق سوریه در مرکز و شمال آن و نیز ضد اهدافی در عراق بوده است.

چرا حمله ضروری بود؟

اتاق عملیات متحدان سوریه با عملی کردن تهدید خود تاکتیک نظامی به کار بردند که برای نیروهای آمریکایی غافلگیر کننده بود.

اولاً، این حمله برای محور مقاومت پس از تحرکات بی ثبات کننده واشنگتن در کشورهای محور مقاومت ضروری بود. از دخالت در انتخابات عراق گرفته تا برهم زدن همزیستی مسالمت آمیز در لبنان و بازگرداندن جنگ داخلی (۱۹۷۵-۱۹۸۶) در آن، هدف قرار دادن مراکز نظامی در تدمر و انفجار تروریستی در قلب دمشق. بنابرین این پاسخ لازم بود.

دوم، شرایط کنونی منطقه که ایجاب می‌کرد برای بالا بردن صداقت کشورهای محور مقاومت در برابر افکار عمومی آن و حفظ دستاوردهای نظامی چنین حمله‌ای انجام شود.

سوم، هدف قرار دادن این پایگاه ضروری بود تا آموزش تروریست‌های داعش تحت نظارت ۲۰۰ افسر آمریکایی انگلیسی ناکام بماند. این داعشی ها از زندان‌های الشدادی و الصناعه و دیگر بازداشتگاه‌ها تحت کنترل شبه نظامیان قسد وابسته به آمریکا برای آموزش به این پایگها آورده شده اند.

نکته مهم دیگر اینکه این پایگاه بسیار مستحکم بود و با تسلیحات دفاعی پیشرفته حفاظت می‌شود و اینکه با تاکتیک خاص هدف حمله قرار گیرد نشان از قدرت خارق العاده محور مقاومت و به نوعی جنگ اندیشه و تفکر برتر است این پایگاه بسیار مستحکم بود و با تسلیحات دفاعی پیشرفته حفاظت می‌شود و اینکه با تاکتیک خاص هدف حمله قرار گیرد نشان از قدرت خارق العاده محور مقاومت و به نوعی جنگ اندیشه و تفکر برتر است.

محور مقاومت به دنبال تغییر قواعد درگیری در نبرد با آمریکاست مشابه تحولی که در نبرد میان گروههای مقاومت و رژیم صهیونیستی ایجاد شده است اما در مقیاس بزرگ‌تر در منطقه. قواعد بازدارندگی که با حمله به عین الاسد پس از ترور سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس، شروع شده است در حال تقویت است.

سناریوهای پیش روی واشنگتن پس از ضربه غافلگیر کننده

پس از حمله به التنف آمریکا ممکن است به سناریویی هایی روی آورد که به این شکل است:

نخست، واشنگتن در راستای تقویت نقش داعش در عراق و سوریه برای هدف قرار دادن ارتش سوریه و عراق و حشد شعبی عراق حرکت کند.

دوم، آمریکا به تنهایی یا با مشارکت اسرائیل دست به حملاتی به مراکز ارتش سوریه یا متحدانش در شرق سوریه یا دیگر مناطق بزند یا اینکه آمریکا، مجال را برای اسرائیل فراهم کند تا دست به حمله بزند.

سوم، آمریکا در راستای تقویت حضور خود در منطقه در برهه آتی حرکت کند. آنها با تغییر ترکیب سیاسی در عرصه عراق پس از انتخابات پارلمانی به دنبال تقویت حضور نظامی در منطقه به جای خروج برآیند.

چهارم، هدف قرار گرفتن التنف، جو بایدن را به تسریع در خارج کردن نظامیان خود از منطقه از بیم عملیات‌های تلافی جویانه بعدی سوق دهد یا ترس از اینکه این حمله به تشدید مقاومت مردمی به شکل فزاینده منجر شود که خسارات و تلفات سنگین‌تری به آمریکاییها وارد کند و اوضاع آمریکا را در سطح بین المللی بغرنج‌تر کند، به سرعت در راستای بیرون بردن نظامیان آمریکایی حرکت کند.

در پایان می‌توان گفت که احتمال دارد که واشنگتن برای حفظ آبروی خود، واکنشی انجام دهد اما این واکنش شدید نخواهد بود تا مبادا عکس العمل مقاومت را به دنبال داشته باشد و دولت جو بایدن را در مخمصه قرار دهد.