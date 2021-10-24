نقشه راه سازمان دیجیتال و نوآور تدوین می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، پروژه «تبیین الزامات، تدوین نقشه راه و طراحی الگوی حرکت به سمت سازمان دیجیتال و نوآور» در گروه خدمات و محتوای الکترونیکی پژوهشکده فناوری اطلاعات پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در دست انجام است.

نسرین دسترنج مجری پروژه و مدیر گروه خدمات و محتوای الکترونیکی پژوهشکده فناوری اطلاعات با بیان اینکه این پروژه با توجه به اعلام نیاز شرکت ارتباطات زیرساخت و در قالب تفاهم‌نامه منعقد شده در حال انجام است، گفت: شرکت ارتباطات زیرساخت به منظور ایجاد یک شرکت بهره‌ور، پویا و هوشمند در ارائه سرویس‌های مورد نیاز مشتریان، حرکت به سمت سازمان دیجیتال و نوآور را آغاز کرده است.

وی افزود: انجام این پروژه در ۵ فاز برنامه‌ریزی شده است. فاز اول تدوین برنامه مدیریت پروژه است و چهار فاز بعدی که بخش‌های اصلی پروژه را در برمی‌گیرند، شامل تدوین نقشه‌راه و الگوی تحول دیجیتال شرکت ارتباطات زیرساخت، ارائه چارچوب مدیریت نوآوری، طراحی سامانه داشبورد مدیریتی شرکت زیرساخت و برگزاری دوره‌های آموزشی مربوطه است.

مدیر گروه خدمات و محتوای الکترونیکی پژوهشکده فناوری اطلاعات تصریح کرد: با توجه به سرعت تغییرات در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین نیاز به ایجاد چابکی در روند برنامه‌ریزی و نقش‌آفرینی در این حوزه، با اجرای این پروژه انتظار می‌رود موانع و چالش‌های پیش‌روی تحقق سازمان دیجیتال مانند درک مفهوم تحول دیجیتال، رهبری و حکمرانی دیجیتال، فرهنگ دیجیتال، مهارت و استعداد دیجیتال، شناسایی شده و با برنامه‌ای مدون و منسجم، نقشه‌راه حرکت به سوی آن تدوین شود.

به گفته وی در این پروژه به این سوالات پاسخ داده خواهد شد که جایگاه فعلی شرکت ارتباطات زیرساخت مبتنی بر معیارهای سازمان دیجیتال و نوآور کجاست؟ الگوی بومی سازمان دیجیتال برای شرکت زیرساخت کدام است؟ نقشه‌راه و برنامه عملیاتی برای تحقق سازمان دیجیتال در شرکت زیرساخت شامل چه گام‌ها و موضوعاتی است؟ فرایند مدیریت نوآوری شرکت زیرساخت چه ویژگی‌ها و مراحلی دارد؟

دسترنج گفت: با اجرای موفق این پروژه انتظار می‌رود مسیر ارتقا وضعیت فعلی شرکت ارتباطات زیرساخت برای گذار به سازمان دیجیتال و نوآور ترسیم شده و فرایند تصمیم‌گیری و سطح دانش در خصوص موضوعات مرتبط با سازمان دیجیتال و نوآور در شرکت ارتباطات زیرساخت ارتقا یابد.