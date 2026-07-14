پاسخ «علمی نو» به سوالات تخصصی فناوری اطلاعات

کیوان نقره‌کار مجری برنامه «علمی نو» رادیو گفت‌وگو با اشاره به ویژگی های این برنامه در حوزه فناوری اطلاعات به خبرنگار مهر بیان کرد: امروز فناوری اطلاعات دیگر یک حوزه مستقل نیست، بلکه به عنوان یک زیرساخت اصلی در تمام عرصه‌های زندگی حضور دارد. از خدمات بانکی و تجارت دیجیتال گرفته تا سلامت الکترونیکی، آموزش مجازی، حمل‌ونقل هوشمند، مدیریت بحران و ده‌ها حوزه دیگر که همگی بر بستر فناوری اطلاعات شکل گرفته‌اند.

وی اضافه کرد: شناخت این حوزه فقط یک موضوع تخصصی صرف نیست، بلکه به یکی از نیازهای عمومی جامعه تبدیل شده است. امروز کیفیت بسیاری از خدمات عمومی به میزان بهره‌گیری از فناوری اطلاعات وابسته است. هرچه زیرساخت‌های دیجیتال توسعه‌یافته‌تر باشند، سرعت ارائه خدمات، شفافیت، کاهش هزینه‌ها و رضایت مردم نیز افزایش خواهد یافت. از این منظر، فناوری اطلاعات تنها یک ابزار فناورانه نیست، بلکه یکی از شاخص‌های توسعه و حکمرانی کارآمد به شمار می‌رود.

این مجری رادیو تصریح کرد: در «علمی نو» تلاش می‌کنیم به جای پرداختن به مباحث پیچیده و صرفاً دانشگاهی، موضوعات را از زاویه نیازهای واقعی مردم بررسی کنیم. پرسش اصلی ما این است که هر فناوری چه تغییری در زندگی شهروندان ایجاد می‌کند، چه فرصت‌هایی به همراه دارد و در کنار آن با چه چالش‌هایی روبه‌رو هستیم. به همین دلیل، اگرچه مهمانان برنامه همگی از متخصصان و تأثیرگذاران حوزه فناوری اطلاعات هستند، اما مباحث با زبان مردم مطرح می‌شود و پاسخ‌ها نیز به گونه‌ای ارائه می‌شود که برای عموم مخاطبان قابل استفاده باشد.

نقره‌کار با اشاره به محورهای موضوعی حوزه فناوری اطلاعات در این برنامه گفت: تاکنون به موضوعاتی همچون هوش مصنوعی، دولت هوشمند، امنیت سایبری، حکمرانی داده، خدمات الکترونیکی، اینترنت اشیا، تحول دیجیتال، اقتصاد دیجیتال و نقش فناوری اطلاعات در توسعه زیرساخت‌های کشور پرداخته‌ایم و تلاش کرده‌ایم هر یک از این موضوعات را از منظر کاربردها، فرصت‌ها و پیامدهای آن برای جامعه بررسی و تحلیل کنیم.

وی درباره مهمانان برنامه نیز گفت: مدیران سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، رئیس انجمن هوش مصنوعی ایران، نایب‌رئیس کانون هماهنگی امنیت اطلاعات، مدیران وزارت ارتباطات و دیگر مدیران و متخصصان این حوزه از جمله مهمانان «علمی نو» هستند. حضور این طیف متنوع از مسئولان دولتی، فعالان بخش خصوصی و تشکل‌های تخصصی، زمینه بررسی موضوعات از زوایای مختلف و ارائه دیدگاه‌های گوناگون را برای مخاطبان فراهم کرده است.

نقره‌کار اظهار کرد: یکی از اهداف ما، افزایش سواد فناوری مخاطبان است؛ زیرا معتقد هستیم جامعه‌ای که نسبت به فناوری‌های نوین شناخت دقیق‌تری داشته باشد، تصمیم‌های آگاهانه‌تری می‌گیرد و بهتر می‌تواند از فرصت‌های تحول دیجیتال بهره‌مند شود. در همین راستا، از استادان دانشگاه، پژوهشگران و فعالان صنعت دعوت می‌کنیم تا موضوعات روز را از جنبه‌های مختلف برای مخاطبان تشریح کنند.

وی در پایان یادآور شد: برنامه «علمی نو» به تهیه‌کنندگی علی جهانی، شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۸:۳۰ از رادیو گفت‌وگو، روی موج FM ردیف ۱۰۳.۵ مگاهرتز، پخش می‌شود و تلاش دارد پلی میان جامعه علمی، فعالان حوزه فناوری و مردم ایجاد کند تا دستاوردهای علمی به زبانی روان و کاربردی در اختیار مخاطبان قرار گیرد.