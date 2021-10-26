حربه تحریم کارایی ندارد/آمریکا میخواهد از نمدپاره FATF کلاه بدوزد

ابوالفضل حسن‌بیگی نماینده ادوار مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با اینکه عده‌ای معتقدند دولت چاره‌ای جز پذیرش شروط غربی‌ها در برجام ندارد و پیشبرد دیپلماسی با همسایگان بدون برجام اظهار داشت: موضوع برجام وسیله و ابزاری در دست غرب به ویژه آمریکا شده است و همیشه تلاش می‌کند از این مسیر، جمهوری اسلامی را مورد اذیت و آزار قرار دهد و اهداف خود را به نوعی از این طریق دنبال کند.

وی عنوان کرد: خوشبختانه شاهد هستیم که علی رغم همه فشارهای اقتصادی و فشارهای تحریمی آمریکا، امسال بالغ بر ۶۰ میلیارد دلار صادات داشتیم و واردات ما هم با مشکل مواجه نشد. لذا طبیعتاً این نظریه، نظریه مردودی است و این حرکت‌ها باعث می‌شود دشمن را شیر کند و به نوعی آمریکایی‌ها را به طمع بیاندازد.

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی بیان کرد: وقتی امروز با ۱۵ کشور همسایه مانند شانگهای، چین، هندوستان، مصر و روسیه و… ارتباط داریم به نظر می‌رسد همه سیاست‌های آمریکا شکست خورده است، کما اینکه خود آنها هم اعتراف می‌کنند که سیاست‌هایشان بعد از ۴۳ سال در قبال جمهوری اسلامی شکست خورده است و از این چماق نخ نما نمی‌توانند علیه جمهوری اسلامی استفاده کنند.

حسن بیگی تصریح کرد: متاسفانه اکثریت عناصری که امروز قلم می‌زنند و با جنگ روانی سیاه‌نمایی می‌کنند، تحصیل کرده‌های غرب هستند که دنباله‌هایشان هنوز آنجا است و گاهاً تلاش می‌کنند برای نجات خود ایران را با چالش‌های سنگین درگیر کنند اما اظهارات آنها فقط به گوش خودشان می‌رسد.

وی تاکید کرد: آمریکا و اسرائیل و عناصر وابسته آنها اعتراف می‌کنند که ایران به عنوان یک ابر قدرت در سطح بین المللی در حال ایفای نقش است. امروز دنیا چند قطبی شده و آمریکا به شدت افول کرده است و حتی حکومت طالبان در افغانستان، این روزها شدیداً با داعش و سیاست‌های آمریکا در حال مقابله است.

این نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه واگرایی روز به روز در آمریکا و اروپا در حال افزایش است و آمریکا آن قدر ضعیف شده است که نمی‌تواند در مقابل قدرت‌ها مقاومت کند. متاسفانه اینها هیچکدام به امنیت و منافع ملی و وحدت ایران توجه نمی‌کنند.

حسن بیگی با اشاره به اینکه آمریکایی‌ها در مورد FATF زور می‌گویند، گفت: زورگویی آمریکایی‌ها در حالی است که FATF موضوع مهمی نیست و آمریکا در تلاش است تا از این نمد پاره برای خود کلاهی بدوزد.

این نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از نظر سیاسی و اقتصادی در شرایطی هستیم که ایران توانسته است تحریم‌ها را بی اثر کند، در این شرایط فریب خورده‌های داخلی می‌خواهند ایران را از ریل خود خارج و به آمریکا وابسته کنند. مبادلات مالی و کالایی ایران با اروپا و آمریکا بسیار ناچیز است و FATF در این مسیر مشکلی ایجاد نمی‌کند.

وی افزود: اگر در دولت گذشته بیانات و نکات راهبردی مقام معظم رهبری مورد توجه قرار می‌گرفت برای جمهوری اسلامی راهگشا بود و امروز آمریکایی‌ها تسلیم ایران می‌شدند. دولت سیزدهم با اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، مذاکره و ارتباط با شرق و همسایگان، حذف دلار از سبد اقتصادی و سفره مردم، می‌تواندتولید خود را افزایش داده و چرخ اقتصاد را به حرکت در آورد.

این نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: کشورهای شرق آسیا و روسیه خریدار محصولات کشاورزی ایران خواهند بود. امروز همه دنیا با کمبود مواد غذایی و فرآورده مواجه هستند.

حسن بیگی در پایان بیان کرد: ما باید به جوانان خود متکی باشیم. واقعیتی که امروز مانند خورشید می‌درخشد این است ایران در بخش‌های مختلف به خودکفایی رسیده است. ۲۵ سال قبل مقام معظم رهبری به دولتمردان تاکید می‌کرد که مراقب باشند خام فروشی نکنند و امروز دنیا محتاج فرآورده‌های نفتی ما است. باید با همگرایی ملی و ایستادن روی پای خود، آمریکایی‌ها را وادار به عقب نشینی کنیم.