بیش از ۱۶۴ هزار تن کالاهای اساسی در زنجان توزیع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ولی‌الله زمانی با بیان اینکه بیش از ۱۶۴ هزار تن انواع کالاهای اساسی توسط شرکت غله و خدمات بازرگانی استان زنجان توزیع شد، گفت: بیش از ۱۶۴ هزار تن کالاهای اساسی در ۶ ماهه اول امسال در راستای ماموریت‌های شرکت بازرگانی دولتی ایران و مصوبات ستاد تنظیم بازار استان زنجان و کشور از انبارهای شرکت غله و خدمات بازرگانی استان توزیع شده است.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان زنجان در رابطه با نحوه توزیع کالاهای اساسی، افزود: بیش از ۸۲ هزار تن گندم بین کارخانجات آردسازی استان زنجان، حدود ۶۲ هزار تن آرد بین واحدهای خبازی، بیش از ۱۷ هزار تن شکر و حدود ۳۴۰۰ تن برنج برای مصارف مختلف توزیع شده است.

زمانی در رابطه با موجودی انبارهای استان زنجان، گفت: مسئولان شرکت غله و خدمات بازرگانی استان زنجان در حال رایزنی برای افزایش ذخایر استراتژیک استان بوده و میزان موجودی کالاهای اساسی استان در حد قابل قبول است.