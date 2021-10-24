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۲ آبان ۱۴۰۰، ۱۲:۱۸

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان زنجان

بیش از ۱۶۴ هزار تن کالاهای اساسی در زنجان توزیع شد

بیش از ۱۶۴ هزار تن کالاهای اساسی در زنجان توزیع شد

زنجان-مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان زنجان ګفت: بیش از ۱۶۴ هزار تن کالاهای اساسی در ۶ ماهه اول امسال در استان زنجان توزیع شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، ولی‌الله زمانی با بیان اینکه بیش از ۱۶۴ هزار تن انواع کالاهای اساسی توسط شرکت غله و خدمات بازرگانی استان زنجان توزیع شد، گفت: بیش از ۱۶۴ هزار تن کالاهای اساسی در ۶ ماهه اول امسال در راستای ماموریت‌های شرکت بازرگانی دولتی ایران و مصوبات ستاد تنظیم بازار استان زنجان و کشور از انبارهای شرکت غله و خدمات بازرگانی استان توزیع شده است.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان زنجان در رابطه با نحوه توزیع کالاهای اساسی، افزود: بیش از ۸۲ هزار تن گندم بین کارخانجات آردسازی استان زنجان، حدود ۶۲ هزار تن آرد بین واحدهای خبازی، بیش از ۱۷ هزار تن شکر و حدود ۳۴۰۰ تن برنج برای مصارف مختلف توزیع شده است.

زمانی در رابطه با موجودی انبارهای استان زنجان، گفت: مسئولان شرکت غله و خدمات بازرگانی استان زنجان در حال رایزنی برای افزایش ذخایر استراتژیک استان بوده و میزان موجودی کالاهای اساسی استان در حد قابل قبول است.

کد مطلب 5334814

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    نظرات

    • IR ۱۶:۰۱ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۳
      0 0
      پاسخ
      برنج هابه مردم نمیرسند توخونه جمع شده به قیمت گرون به دست مصرف کننده میرسه امروزبه نیسان پرتوهمسایگیمون خالیکردن هیچکس نفهمید

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