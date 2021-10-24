مشکلات دامداران شاهرود رفع شود/ برخورد با مدیرکل جهاد استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر خانی بعد از ظهر یکشنبه در نشست شورای اداری شاهرود با حضور استاندار سمنان به میزبانی سالن جلسات فرمانداری با بیان اینکه شهرستان‌های شاهرود و میامی ۵۶ درصد از محصولات کشاورزی استان را تولید می‌کنند، ابراز کرد: نرخ بیکاری در شهرستان‌های شاهرود و میامی ۲۹ درصد است و لازم است برای اشتغال این افراد فکری اساسی شود.

وی با بیان اینکه کشاورزان شاهرودی چهار سال متوالی به دلیل سرمازدگی ضربات زیادی را متحمل شده‌اند، بیان کرد: متأسفانه دولت هم پشتیبانی خوبی از کشاورزان نکرده است بارها به وزرای مربوطه تذکراتی داده شده اما حرکات جدی را صورت نداده‌اند برخی مناطق نیازمند کمک هستند.

ضرورت افزایش اعتبارات سر کویر و بی ارجمند و میامی

نماینده شاهرود و میامی در مجلس درباره مشکلات شاهرود و میامی نیز، ابراز کرد: محورهای مواصلاتی شهرستان‌های شاهرود و میامی در وضعیت مناسبی نیستند و از سوی دیگر برخی از مردم استان مثل مناطق سر کویر و بی ارجمند از نعمت گاز طبیعی بی‌بهره هستند ما با وزیر سابق نفت جلساتی را داشتیم و نیاز است که برای گاز رسانی به این منطقه‌ها اقدام عاجلی صورت گیرد

خانی با بیان اینکه در سال گذشته دو الی سه میلیارد تومان اعتبارات مناطق محروم در دو شهرستان شاهرود و میامی بود اما توانستیم امسال ۱۴۸ میلیارد تومان برای بی ارجمند، میامی و سرکویر اعتبار در نظر بگیریم که این اعتبارات در کمیسیون تلفیق از بودجه ملی هم گرفته شد و استانی نبود اما این مناطق محرومیت بسیار بالایی دارند و با مناطق دیگر بسیار فاصله دارند لذا انتظار داریم که هم در سفر رئیس جمهور و هم در اعتبارات استانی باید کمک این منطقه کرد.

وی تاکید کرد: امسال تمامی مسئولان استانی و شهرستانی تلاش کردند تا شاهرود مشکل آب شرب نداشته باشد، اما متأسفانه باز هم در برخی موارد مجبور به قطع انشعاب مراکز صنعتی و تولیدی برای تأمین آب شرب مردم شدیم لذا باید به منظور تأمین آب شرب با نگاه جدید اقدام کنیم، شاهرود امروز بالغ بر ۱۵۰ لیتر بر ثانیه مشکل آب دارد و اگر این حل نشود مشکلات عدیده‌ای را پیش می‌آورد، اقداماتی در این زمینه صورت گرفته اما باید بیشتر شود.

مدیرکل جهاد کشاورزی استان سمنان عوض شود

نماینده شاهرود و میامی در مجلس با بیان اینکه ما از برخی مدیران استان سمنان گلایه‌مند هستیم چرا که نگاه شهرستانی دارند و نگاه کلان را به کار نمی‌گیرند و برای کل استان کار نمی‌کنند، ابراز کرد: آن دسته مدیران که قابل ترمیم هستند باید وضعیت بهتر شود آن دسته که قابل اصلاح نیست باید جابجا شود معنایی ندارد که مدیرکل پنج ماه در یک شهرستان حضور پیدا نکند.

خانی ابراز کرد: ما در دیدار با وزیر جهاد کشاورزی نیز اعلام کردیم که به مدیرکل جهاد استان سمنان باید برخورد شود زیرا هر روز اعتراضات دامداران را شاهد هستیم، نمی‌شود در یک استان سه تا شهرستان مشکل خوراک دام نداشته باشند و ما هر روز مشکل داشته باشیم، دامداران که بیمار نیستند هر روز صدها نفر بیایند و فریاد بزنند، این دامداران درد دارند و اگر مشکل است باید در گرمسار و دامغان و سمنان هم باشد چرا فقط در شاهرود و میامی است؟ چه اتفاقی در حال رخ دادن است.

وی افزود: ما با مدیرکل جهاد استان سمنان صحبت کردیم، نامه نگاری کردیم، حتی نوشتیم، اما باز هم توجیه کرد، وقتی خوراک دام وارد می‌شود چرا در سامانه ثبت نمی‌شود تا همه ببینند و باید مشخص شود، تجمع دامداران حاصل بی تدبیری و ضعف مدیریت جهاد کشاورزی استان است و خواهش داریم تا از مدیران کارآمد استفاده شود.