به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «اتّحاد و انسجام»، به مناسبت سال ۱۳۸۶ که توسط رهبر انقلاب، به سال «اتّحاد ملّی و انسجام اسلامی» نامگذاری شد، به رشته تحریر در آمد.

حجت الاسلام قادری، گفت: کتاب «اتّحاد و انسجام»، در دو بخش کلی تألیف شده که در نیمه اول، بیش از ۲۰۰ آیه قرآن کریم و حدیث از ائمه معصومین (ع) (در ۱۳۰ صفحه)، در تأیید و تاکید بر حفظ وحدت میان مسلمین، آورده شده است.

وی ادامه داد: جامعیت و دقتی که در گزینش آیات و روایات وحدت آفرین این کتاب شده، واقعاً مثال زدنی است به‌گونه ای که به اذعان مسئولین وقت مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، این اولین کتابی است که بدین صورت، پژوهشی محور و جامع در موضوع اتحاد مسلمانان، تدوین و چاپ شده است.

حجت الاسلام قادری ادامه داد: نیمه دوم کتاب «اتحاد و انسجام»، به معرفی مصادیق و نمونه‌های عملی و بارز وحدت شیعه و سنی می‌پردازد.

وی گفت: در این بخش، از ۱۰۰ شخصیتِ منادی وحدت (شیعه و اهل سنت) در ۱۲۰۰ سال اخیر نام برده شده و به زندگی نامه‌ی مختصر و اقدامات وحدت بخش آنها، پرداخته است.

معاون ارتباطات و امور بین الملل مؤسسه امام هادی (ع)، از شخصیت‌های برجسته متقدم و متاخری که حیات خود را در مسیر تحقق وحدت مسلمین هزینه کردند نام برد و گفت: شیخ صدوق، علامه مجلسی، علی بن عیسی اِربلی، ابن ابی جمهور احسائی و … از قُدما و مرحوم آیت الله بروجردی، حاج آقا نورالله اصفهانی، شیخ شلتوت، شیخ عبدالمجید سلیم، امام موسی صدر و… از متاخرین، تعدادی از بزرگانی هستند که در این کتاب، به زندگی نامه و شرح اقدامات میدانی آنها در مسیر ایجاد وحدت بین مسلمین، پرداخته شده است.



این عضو پژوهشی مؤسسه امام هادی (ع)، امام خمینی (ره) و آیت الله خامنه‌ای را بزرگترین و موثّرترین پرچم‌داران اتّحاد مسلمانان جهان دانست و گفت: در یکی از فصل‌های آغازینِ کتاب «اتحاد و انسجام»، به صورت ویژه و خاص، جملات حکیمانه امام راحل و مقام معظم رهبری در خصوص وحدت مسلمانان، آمده است.



وی با بیان اینکه وحدت و برادری با دیگر مذاهب اسلامی، همواره به عنوان سدّی مستحکم در مقابل استکبار جهانی خواهد بود، گفت: مؤسسه پژوهشی امام هادی علیه السلام همواره با تمسّک به دستورات وحدت آفرین قرآن و اهل بیت (ع) و درک این ضرورت در جامعه‌ی امروز، مفتخر است که آثار خود را با این نگاه، به جامعه علمی تقدیم می‌کند.

حجت الاسلام احمد قادری در پایان گفت: جامعیّت، جذابیّت و نو بودن شیوه نگارش این کتاب، باعث شده که همه ساله در نمایشگاه جانبیِ کنفرانس وحدت اسلامی، این کتاب، مورد استقبال علمای شیعه و سنی از کشورهای مختلف جهان، قرار بگیرد.