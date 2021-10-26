اولین بطری نوشابه از پلاستیک کاملا گیاهی تولید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، شرکت کوکاکولا از یک دهه قبل تلاش برای تولید بطری‌های پلاستیکی تجزیه شونده در محیط زیست را آغاز کرد. اولین نسل این بطری‌ها پلان باتل نام داشتند که ۳۰ درصد از آنها از پلاستیک‌های قابل تجزیه در محیط زیست تولید شده بود. ۷۰ درصد بقیه این بطری‌ها از اسید ترفتالیک تشکیل شده بود که از منابع نفتی به دست می‌آید.

با گذشت زمان سهم این ۷۰ درصد در تولید بطری‌های پلاستیکی کاهش یافت و حالا کوکاکولا مدعی دستیابی به فناوری تولید بطری‌هایی شده که در ترکیب آنها فقط از پلاستیک گیاهی تجزیه شونده استفاده شده است.

کوکاکولا در این زمینه با شرکت ویرنت همکاری می‌کند تا شکر به دست آمده از ذرت را به هیدروکربنی به نام پاراکسیلن (bPX) تبدیل کرده و در نهایت اسیدی به نام ترفتالیک گیاهی (bPTA) به دست آورد که ۷۰ درصد از بطری‌های جدید را تشکیل می‌دهد.

البته استفاده از زمین‌های کشاورزی قابل کشت برای تولید این محصول صنعتی هم اثرات زیست محیطی خاص خود را دارد. اما کوکاکولا مدعی است این روند با توجه به انعطاف پذیری در استفاده از مواد اولیه قابل قبول است.

۳۰ درصد بقیه این بطری‌ها از قندهایی ساخته می‌شوند که به طور مستقیم از طریق یک فرآیند موفقیت‌آمیز به مونواتیلن گلیکول (MEG) تبدیل شده‌اند. این قندها از ضایعات مختلف چوب قابل استحصال هستند. انتظار می‌رود تجاری سازی کامل این بطری‌ها برای استفاده انبوه تا سال ۲۰۳۰ طول بکشد.