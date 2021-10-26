حقوق بشر تبدیل به یک کالا و ابزار سیاسی شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم غریب آبادی، معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در واکنش به گزارش گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران به سازمان ملل گفت: در حالی که جهان از بی عدالتی ناشی از رفتارها و سیاست‌های کشورهای مدعی غربی و آمریکا رنج می‌برد، ارائه گزارش در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران که خود قربانی نقض حقوق بشر در اثر اقدامات این قبیل کشورها می‌باشد، یک اقدام کاملاً سیاسی و انحرافی می‌باشد.

غریب آبادی گفت: متأسفانه حقوق بشر به یک کالا و ابزار سیاسی برای اعمال فشار به کشورهای مستقل و در حال توسعه، نظیر ایران تبدیل شده است. در این شرایط، قربانی خود بشر است.

دبیر ستاد حقوق بشر با انتقاد از سکوت مدعیان حقوق بشر در برابر اقدامات تروریستی علیه ملت ایران و دانشمندان آن و همچنین تحریم‌های ظالمانه که نقض فاحش حقوق بشر افراد محسوب می‌شوند، خواهان رسیدگی سازوکارهای حقوق بشری به این اقدامات خلاف حقوق بین الملل و حقوق بشر غربی‌ها و همچنین وضعیت حقوق بشر در این کشورها شد.

غریب آبادی در ادامه، گزارش گزارشگر ویژه را یک گزارش کاملاً مغرضانه و با اهداف سیاسی خواند که پیشرفت‌های گسترده در حوزه‌های مختلف حقوق بشر را عامدانه نادیده گرفته و محورهای عمده آن را مبتنی بر ادعاهای دروغین گروه‌های تروریستی و ضد حقوق بشری خارج نشین خواند.

معاون امور بین الملل رئیس قوه قضائیه همچنین با انتقاد از سوءاستفاده کشورهایی نظیر کانادا، انگلیس، آمریکا و سوئد از مکانیسم‌های حقوق بشری، از وضعیت حقوق بشر در این کشورها به شدت انتقاد کرد و به آنها توصیه کرد بجای سرپوش گذاشتن بر اقدامات ضد حقوق بشری خود از طریق تمرکز بر کشورهایی مانند ایران، بر بهبود وضعیت حقوق بشر در کشورهای خود متمرکز شوند.

غریب آبادی در پایان، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران همواره به سوی ارتقا و بهبود حقوق بشر حرکت می‌کند و این ناشی از آموزه‌های دینی است و نه الزامات بین المللی یا گزارشات سیاسی.