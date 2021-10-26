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۴ آبان ۱۴۰۰، ۱۰:۰۷

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت ورامین خبر داد؛

کشف و ضبط ۱۳۰ هزار متر انواع سیم و کابل غیر استاندارد در ورامین

کشف و ضبط ۱۳۰ هزار متر انواع سیم و کابل غیر استاندارد در ورامین

ورامین- رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت ورامین از کشف و ضبط ۱۳۰ هزار متر انواع سیم و کابل غیر استاندارد در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن میرزایی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران از کشف ۱۳۰ هزار متر انواع سیم و کابل غیر استاندارد در ورامین خبر داد و اظهار داشت: طی گزارشات واصله و تحقیقات میدانی گسترده مبنی بر تولید انواع سیم و کابل غیر استاندارد در سطح شهرستان و پیگیری‌های مستمر، بازرسین این اداره موفق به کشف ۲ واحد تولیدی انواع سیم و کابل غیر استاندارد شدند.

وی بیان داشت: با دستور تعزیرات حکومتی و همکاری مأمورین پلیس آگاهی به این واحدها مراجعه و بازرسی‌های لازم از این واحدها صورت گرفت.

میرزایی افزود: در این واحدها جمعاً مقدار ۱۳۰ هزار متر انواع سیم و کابل غیر استاندارد کشف و ضبط و با تشکیل پرونده‌هایی به ارزش ۷ میلیارد و ۵۹۳ میلیون و ۳۸۳ هزار و ۵۰۰ ریال جهت سیر مراحل قانونی به اداره تعزیرات حکومتی شهرستان ارسال شد.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت ورامین از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تردد افراد مشکوک و احتمال تولید کالای تقلبی و غیر استاندارد بلافاصله مراتب را به ستاد خبری ۱۲۴ این اداره منعکس کنند.

کد مطلب 5336134

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