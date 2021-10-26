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۴ آبان ۱۴۰۰، ۱۱:۳۲

میرهاشم موسوی عنوان کرد؛

احیای کمیته مشترک همکاری بین سازمانهای بیمه گر

احیای کمیته مشترک همکاری بین سازمانهای بیمه گر

سرپرست سازمان تأمین اجتماعی، احیای کمیته مشترک همکاری بین سازمانهای بیمه گر را مورد تاکید قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، میرهاشم موسوی در جلسه مشترکی با مدیران عامل سازمان بیمه سلامت و سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح اظهار داشت: کارهای مشترک زیادی بین سازمان‌های بیمه‌گر اصلی کشور وجود دارد و با همکاری بین بخشی باید به دنبال اتخاذ بهترین تدبیر برای پیشبرد امور باشیم و هدف اصلی این جلسه هماهنگی در سیاستگذاری برای ارائه خدمات است.

وی افزود: پیشبرد برنامه نسخه الکترونیک از جمله زمینه‌های مهم همکاری بین بخشی است و امیدواریم بتوانیم کار را به خوبی پیش ببریم و برای ارائه تعهدات جدید نیز باید هماهنگی بیشتری داشته باشیم.

سرپرست سازمان تأمین اجتماعی نظام ارجاع و ایجاد نهاد هماهنگ کننده خدمات سازمان‌های بیمه‌گر را از دیگر حوزه‌های همکاری بین بخشی برشمرد و گفت: در زمینه طراحی راهنماهای بالینی و گایدلاین‌ها نیز باید همکاری جدی‌تری بین سازمان‌های بیمه‌گر و وزارت بهداشت به عنوان متولی نظام سلامت وجود داشته باشد.

موسوی احیای کمیته مشترک همکاری بین سازمان‌های بیمه‌گر را مورد تأکید قرار داد و اظهار داشت: جلسات هماهنگی منظم برای این حوزه اهمیت زیادی دارد و باید با هماهنگی بیشتر برای پیشبرد برنامه نسخه الکترونیک اقدام کنیم.

وی ادامه داد: در گام اول هماهنگی بین سازمان‌های بیمه‌گر برای پیشبرد برنامه نسخه الکترونیک در حوزه دارویی و الزام برخی داروها به تجویز الکترونیک را بررسی می‌کنیم و برای همکاری بیشتر بیمه‌های تکمیلی نیز هماهنگی و پیگیری از طریق مجاری قانونی را به صورت مشترک دنبال خواهیم کرد.

محمد مهدی ناصحی مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران نیز در این جلسه گفت: همکاری و هماهنگی به‌ویژه در اجرای برنامه‌های مشترک اهمیت بیشتری دارد و امیدواریم نتیجه نهایی ارائه خدمات مناسب و یکسان در سطح کشور باشد.

وی افزود: در نسخه الکترونیک در زمانی کوتاه کاری بزرگ و ملی انجام شد و البته هنوز مشکلاتی وجود دارد که باید به حداقل ممکن برسد و طرح به خوبی پیش برود.

امیر نوروزی، مدیرعامل سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح نیز در این جلسه گفت: شورای هماهنگی سازمان‌های بیمه‌گر در طول یک سالی که تشکیل شده کارهای ارزشمندی انجام داده و در پیشبرد طرح نسخه الکترونیک نقش مهمی داشته است.

وی افزود: شاهد افزایش پوشش و توسعه خدمت خدمات به جامعه هدف هستیم و امیدواریم به نحو مطلوب خدمات مورد نیاز جامعه را ارائه دهیم.

کد مطلب 5336272
مهناز قربانی مقانکی

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