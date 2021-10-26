احیای کمیته مشترک همکاری بین سازمانهای بیمه گر

به گزارش خبرگزاری مهر، میرهاشم موسوی در جلسه مشترکی با مدیران عامل سازمان بیمه سلامت و سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح اظهار داشت: کارهای مشترک زیادی بین سازمان‌های بیمه‌گر اصلی کشور وجود دارد و با همکاری بین بخشی باید به دنبال اتخاذ بهترین تدبیر برای پیشبرد امور باشیم و هدف اصلی این جلسه هماهنگی در سیاستگذاری برای ارائه خدمات است.

وی افزود: پیشبرد برنامه نسخه الکترونیک از جمله زمینه‌های مهم همکاری بین بخشی است و امیدواریم بتوانیم کار را به خوبی پیش ببریم و برای ارائه تعهدات جدید نیز باید هماهنگی بیشتری داشته باشیم.

سرپرست سازمان تأمین اجتماعی نظام ارجاع و ایجاد نهاد هماهنگ کننده خدمات سازمان‌های بیمه‌گر را از دیگر حوزه‌های همکاری بین بخشی برشمرد و گفت: در زمینه طراحی راهنماهای بالینی و گایدلاین‌ها نیز باید همکاری جدی‌تری بین سازمان‌های بیمه‌گر و وزارت بهداشت به عنوان متولی نظام سلامت وجود داشته باشد.

موسوی احیای کمیته مشترک همکاری بین سازمان‌های بیمه‌گر را مورد تأکید قرار داد و اظهار داشت: جلسات هماهنگی منظم برای این حوزه اهمیت زیادی دارد و باید با هماهنگی بیشتر برای پیشبرد برنامه نسخه الکترونیک اقدام کنیم.

وی ادامه داد: در گام اول هماهنگی بین سازمان‌های بیمه‌گر برای پیشبرد برنامه نسخه الکترونیک در حوزه دارویی و الزام برخی داروها به تجویز الکترونیک را بررسی می‌کنیم و برای همکاری بیشتر بیمه‌های تکمیلی نیز هماهنگی و پیگیری از طریق مجاری قانونی را به صورت مشترک دنبال خواهیم کرد.

محمد مهدی ناصحی مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران نیز در این جلسه گفت: همکاری و هماهنگی به‌ویژه در اجرای برنامه‌های مشترک اهمیت بیشتری دارد و امیدواریم نتیجه نهایی ارائه خدمات مناسب و یکسان در سطح کشور باشد.

وی افزود: در نسخه الکترونیک در زمانی کوتاه کاری بزرگ و ملی انجام شد و البته هنوز مشکلاتی وجود دارد که باید به حداقل ممکن برسد و طرح به خوبی پیش برود.

امیر نوروزی، مدیرعامل سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح نیز در این جلسه گفت: شورای هماهنگی سازمان‌های بیمه‌گر در طول یک سالی که تشکیل شده کارهای ارزشمندی انجام داده و در پیشبرد طرح نسخه الکترونیک نقش مهمی داشته است.

وی افزود: شاهد افزایش پوشش و توسعه خدمت خدمات به جامعه هدف هستیم و امیدواریم به نحو مطلوب خدمات مورد نیاز جامعه را ارائه دهیم.