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۴ آبان ۱۴۰۰، ۱۱:۳۹

در ریاض انجام شد؛

رایزنی «محمد بن سلمان» با نخست وزیر جدید تونس

رایزنی «محمد بن سلمان» با نخست وزیر جدید تونس

ولیعهد سعودی با نخست وزیر جدید تونس در شهر «ریاض» دیدار و با وی در خصوص روابط دوجانبه گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی با «نجلا بودن» نخست وزیر جدید تونس دیدار و گفتگو کرد. دیدار میان سران ارشد عربستان سعودی و تونس در شهر ریاض انجام شد.

بر اساس این گزارش، دو طرف در جریان دیدار مذکور در خصوص آخرین تحولات منطقه با یکدیگر رایزنی کردند. نخست وزیر تونس در سفر خود به عربستان با «محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزیز» امیر منطقه ریاض نیز دیدار کرد.

وی همچنین با «فهد بن زید المطیری» رئیس پلیس منطقه ریاض و «هشام الفوراتی» سفیر تونس دیدار و گفتگو کرد. سران ارشد عربستان و تونس بر لزوم تقویت مناسبات دوجانبه در زمینه های مختلف توافق کردند.

از سوی دیگر، ولیعهد سعودی با «عزیز اخنوش» نخست وزیر مغرب نیز دیدار و گفتگو کرد. بن سلمان در جریان دیدار مذکور پیام کتبی «محمد ششم» پادشاه مغرب را از نخست وزیر این کشور دریافت کرد.

کد مطلب 5336288

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