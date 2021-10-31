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۹ آبان ۱۴۰۰، ۷:۵۳

با هدف تقویت روابط ریاض و أبوظبی؛

ولیعهد سعودی و حاکم دبی با یکدیگر رایزنی کردند

ولیعهد سعودی و حاکم دبی با یکدیگر رایزنی کردند

ولیعهد سعودی و حاکم دبی با هدف تقویت روابط دوجانبه میان ریاض و أبوظبی در عرصه های مختلف به رایزنی با یکدیگر پرداختند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «محمد بن راشد آل مکتوم» حاکم دبی به صورت تلفنی با «محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی رایزنی کرد.

بر اساس این گزارش، ولیعهد سعودی و حاکم دبی در جریان این تماس تلفنی در خصوص راهکارهای تقویت دوجانبه در عرصه های گوناگون بحث و تبادل نظر کردند.

سران کشورهای امارات و عربستان توافق کردند تا تلاش ها برای تقویت روابط و مناسبات میان ریاض و ابوظبی در زمینه های مختلف افزایش یابد.

دو طرف همچنین در خصوص تعدادی از تحولات منطقه ای و بین المللی نیز به رایزنی با یکدیگر پرداختند.

کد مطلب 5339829

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