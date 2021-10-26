به گزارش خبرنگار مهر، حسین امیرعبداللهیان پس از دیدار و گفتگوهای دو ساعته با رشید مردوف وزیر امور خارجه جمهوری ترکمنستان گفت: در ابتدا لازم است به این جمله از مقام معظم رهبری در خصوص ترکمنستان اشاره کنم که تاکید داشتند، «رابطه ما و ترکمنستان نه تنها رابطه همسایگی بلکه خویشاوندی است.»

وی ادامه داد: رئیس‌جمهور محترم ترکمنستان نیز بارها این عبارت را تکرار کردند که صرفاً در خصوص کشور همسایه ایران، معتقد هستم که در قیامت از همسایه در خصوص همسایه سوال می‌کنند.

امیرعبداللهیان تصریح کرد: در سفری که آقای رئیسی برای شرکت در اجلاس شانگهای به دوشنبه داشت، دیدار بسیار خوبی بین روسای جمهور دو کشور انجام شد.

وی افزود: آقای مردوف با وزیر نفت و برخی از وزرای دیگر ایران دیدار خواهند داشت.

امیرعبداللهیان تصریح کرد: همزمان با گفتگوی ما در ساختمان وزارت خارجه، کمیسیون مشترک همکاری‌های دو کشور در تهران برگزار شده و دروزارتخانه‌های ذیربط همکاری‌ها و گفتگوها ادامه دارد.

وزیر امور خارجه کشورمان گفت: ما امروز توافق کردیم، سند همکاری های مشترک دو کشور را مورد بازنگری قرار دهیم.

وی افزود: تاکنون بیش از یکصد سند رسمی بین دو کشور به امضا رسیده است تا افق همکاری‌ها با امضای یک سند جامع همکاری‌ها و ارتقاء حجم تبادلات تجاری دو کشور به حداکثر ممکن برسد.

امیرعبداللهیان اضافه کرد: خرسند هستیم که امروز فرصتی شد که در خصوص همه موضوعات در حدود دو ساعت با هم گفتگو و مذاکره داشته باشیم تا در مورد بازگشایی مسیر ترانزیت و حرکت کامیونداران دو کشور از چهار نقطه مشترک مرزی با توجه به عبور از بحران کرونا و واکسینه شدن همه رانندگان ترانزیت کامیون در دو کشور، چاره اندیشی کنیم.

وزیر امور خارجه کشورمان افزود: همکاری‌های زمینی استانی، و همکاری در حوزه‌های آب، برق و گاز مورد علاقه دو طرف برای گفتگو است.

وی تصریح کرد: توافقات اساسی بین وزرای امورخارجه دوکشور به عمل آمد. ایران از دو مسیر سرخس و گنبد برق را از کشور ترکمنستان وارد می‌کند، در سطح وزارت‌خانه‌های انرژی و نیرو نیز سند همکاری به امضا می‌رسد.

وزیر امور خارجه کشورمان همچنین تصریح کرد: سند دوستی و همکاری دو کشور و موضوعات مرتبط با آب نیز از گفتگوهای مورد توجه ما بوده است.

امیرعبداللهیان ادامه داد: بحث‌های علمی، دانشگاهی و حل موضوعات کنسولی نیز از جمله دیگر موضوعات مورد توجه در این گفتگو بود.

وزیر امور خارجه کشورمان همچنین گفت: گفت‌وگو در خصوص مسائل منطقه از جمله شمال افغانستان، منطقه غرب آسیا و قفقاز جنوبی دیگر موضوع مورد مشورت ما برای گفتگوی مشترک ما در این نشست بود.

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه معاون سیاسی وزارت امور خارجه عازم بروکسل برای گفتگو با هماهنگ‌کننده اتحادیه اروپا است، گزارشی از آخرین وضعیت گفتگوهای هسته‌ای و مسائل پیرامون مباحث هسته‌ای مورد مشورت قرار گرفت.این مشورت‌ها را با همسایگان کشورمان از جمله همسایه خوبمان ترکمنستان ادامه خواهیم داد.

وزیر امورخارجه ترکمنستان: سطح روابط تجاری دو کشور را از لحاظ کمی و کیفی به بالاترین سطح خواهیم رساند

در ادامه، رشید مردوف وزیر امور خارجه ترکمنستان که برای شرکت در اجلاس وزرای امور خارجه افغانستان از صبح امروز (سه‌شنبه) به تهران سفر کرده است، در کنفراس خبری مشترک با حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان گفت: از میزبانی جمهوری اسلامی ایران تشکر می‌کنم.

وی ادامه داد: ترکمنستان و جمهوری اسلامی ایران به عنوان دو کشور همسایه و برادر در مسیر توسعه روابط گام بر می‌دارند و در زمینه‌های مختلف با یکدیگر همکاری دارند.

مردوف اضافه کرد: ما امروز در جریان گفتگوها و رایزنی‌های سیاسی بین دو کشور بر توسعه روابط و همکاری‌ها تاکید داشتیم.

وزیر امور خارجه ترکمنستان تصریح کرد: ما تصمیم گرفتیم بیشتر در خصوص مسائل سیاسی و دیپلماتیک، گفتگوها و مذاکرات را به صورت سازمان یافته با یکدیگر انجام دهیم و در عشق آباد و تهران این مذاکرات ادامه پیدا کند.

وی ادامه داد: در این نشست مسائل منطقه‌ای و جهانی، همچنین مسائل کنسولی و سایر مسائل مورد علاقه ترکمنستان و جمهوری اسلامی ایران مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

مردوف افزود: همانطور که وزیر امور خارجه ایران اشاره داشت مسائل زیادی را در بخش توسعه روابط تجاری برای رساندن حجم مبادلات دو کشور به بالاترین سطح را انجام دادیم و تصمیم گرفتیم که سطوح روابط تجاری دو کشور را از لحاظ کمی و کیفی به بالاترین سطح برسانیم.

وی ادامه داد: در این راستا امکانات فراوانی وجود دارد، انرژی، حمل و نقل و ترانزیت، آب و بازرگانی از جمله حوزه‌های مختلفی است که ما می‌توانیم همکاری کنیم و طرف ترکمنستانی کاملاً برای فعال کردن این همکاری‌ها آماده است.

وزیر امور خارجه ترکمنستان تصریح کرد: قرار است فردا در اجلاس کمیسیون مشترک ایران و ترکمنستان شرکت کنیم و امیدواریم که در مذاکراتی که در این دور خواهیم داشت نتایج خوبی بدست آوریم.