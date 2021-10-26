به گزارش خبرنگار مهر، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان ظهر امروز(سه‌شنبه) در نشست خبری مشترک با «شاه محمود قریشی» وزیر خارجه پاکستان گفت: ما گفتگوهای مهمی را در خصوص تحولات افغانستان داشتیم و همچنان این تحولات را با دقت دنبال می‌کنیم.

وی ادامه داد: باور داریم که تشکیل دولت فراگیر با مشارکت همه اقوام در افغانستان به عنوان مهمترین راهکار سیاسی پیش روی همه ما قرار دارد. کماکان تماس‌های خود را با همه طرف‌ها در افغانستان دنبال می‌کنیم.

وزیر امورخارجه کشورمان تصریح کرد: تماس‌ها و مشورت‌های امنیتی جمهوری اسلامی ایران با هیئت حاکمه سرپرست یا موقت در افغانستان در جریان است.

امیرعبداللهیان بیان اینکه برای کمک به افغانستان در راستای برون رفت از وضعیت کنونی تمامی گذرگاه‌های مرزی ایران، برای تجارت‌های مرزی با افغانستان باز است گفت: برای تسهیل در ارسال کمک‌های انسان‌دوستانه از طریق مرزهای ایران به کشور افغانستان آمادگی کامل داریم.

وزیر امور خارجه کشورمان تصریح کرد: استفاده از این ظرفیت را برای همکاری‌های تجاری، اقتصادی و مردمی با افغانستان را کماکان ادامه خواهیم داد.

وی افزود: هر چقدر بتوانیم وضعیت اقتصادی و معیشتی و ارسال کمک‌های انسان‌دوستانه سایر کشورها به افغانستان را تسهیل کنیم، در آستانه فصل سرما با موج کمتری از پدیده آوارگان به سمت مرزهای همسایگان افغانستان مواجه خواهیم بود.

امیرعبداللهیان با بیان اینکه همکاری‌های ایران با افغانستان در بازارهای مرزی ادامه پیدا خواهد کرد، گفت: هیئت حاکمه سرپرستی افغانستان در قبال ایجاد صلح و ثبات و امنیت در این کشور مسئول است.

وی افزود: با کشور دوست و برادر جمهوری اسلامی پاکستان توافق کردیم که در نشست وزرای خارجه همسایگان افغانستان که فردا در تهران برگزار خواهد شد، پیام واحدی را برای مردم افغانستان، برای جامعه جهانی و برای هیئت حاکمه سرپرستی و موقت افغانستان داشته باشیم.

وزیر امور خارجه کشورمان اضافه کرد: در عین حال تلاش می‌کنیم با ادبیات و درکی مشترک برای برون‌رفت از شرایط پیچیده کنونی در منطقه به تلاش های جمعی خودمان ادامه بدهیم.

وی تصریح کرد: بخش دوم گفتگوی ما، توافق برای توسعه هرچه بیشتر روابط دو کشور بود.

وزیر امور خارجه کشورمان تصریح کرد: در یک ماه گذشته هیئت‌های سطح بالایی از ایران به اسلام‌آباد سفر کردند، دو بار هم وزیر محترم امور خارجه پاکستان به تهران سفر کرد و مقامات امنیتی و نظامی ما نشست‌های مهمی را داشتند.

وی ادامه داد: امروز توافق کردیم سطح تبادل تجاری دو کشور را افزایش دهیم و با استفاده از مکانیزم‌های شناخته شده در چارچوب حقوق بین الملل نسبت به افزایش حجم تبادل تجاری، توسعه همکاری‌های همه‌جانبه اقتصادی، اقدامات عملی در راستای منافع دو ملت و دو کشور را محقق کنیم.

وزیر خارجه پاکستان: مواضع ایران و پاکستان درخصوص مساله افغانستان به یکدیگر نزدیک است

شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان نیز در این نشست خبری ضمن قدردانی از استقبال و میزبانی امیرعبداللهیان اظهار کرد: این سومین تعامل ما از زمان انتصاب شما به عنوان وزیر امور خارجه است و خرسندم که به اطلاع برسانم، هر سه این تعاملات بسیار مثمرثمر و سازنده بوده است.

وزیر امور خارجه پاکستان گفت: امروز مجدداً به تهران بازگشتم تا در نشست همسایگان هم مرز با افغانستان شرکت کنم.

وی ادامه داد: باعث خرسندی من است که وزیر امور خارجه روسیه نیز به صورت مجازی در این کنفرانس حضور خواهد داشت به خاطر اینکه روسیه نیز منافع منطقه‌ای در صلح و ثبات در افغانستان دارد.

قریشی اضافه کرد: با وزیر امور خارجه ایران ارزیابی خودم از شرایط افغانستان را مطرح کردم. همچنین با ایشان درخصوص تعاملاتی که با طالبان در کابل داشتیم، صحبت کردم.

وزیر امور خارجه پاکستان با بیان اینکه مواضع ما در افغانستان همسو و نزدیک است، گفت: در خصوص ثبات، صلح و شکوفایی این کشور با وزیر خارجه ایران گفتگو داشتیم.

قریشی تاکید کرد: ما نقش مهمی برای ایفا کردن داریم و تاریخ ما را قضاوت خواهد کرد چون افغانستان در حال حاضر در شرایط دشوار و حیاتی قرار دارد و اگر گام های درستی را اتخاذ کنیم، می‌توانیم این کشور را به ثبات برسانیم.

وی با تاکید بر اینکه اگر این کشور به ثبات برسد، می‌توانیم به منطقه در مسیر پیشرفت و توسعه اقتصادی کمک کنیم، گفت: اگر ارتباطات منطقه‌ای ایجاد کنیم، کل منطقه، رشد و پیشرفت خواهد کرد.

وزیر خارجه پاکستان تصریح کرد: همچنین از نگرانی‌های موجود آگاه هستیم و از شرایط اغماض نخواهیم کرد.

قریشی گفت: من پیشنهاد تشکیل یک پلتفرم برای همسایگان افغانستان را دادم که وزیر امور خارجه ایران نیز با آن موافقت کردند.

وی افزود: اولین نشست در هشتم سپتامبر به صورت مجازی برگزار شد و بعد از آن، کشورهای همسایه افغانستان نهایتا توانستند یک بیانیه مشترک صادر کنند که پایه و بنیان تعاملات آتی ما را بنا کرد.

قریشی گفت: فردا با همکاران، دوستان، برادران و همتایان خود در کشورهای منطقه دیدار خواهم کرد تا شرایط کنونی را بررسی کنیم و ببینیم چه اقدامات و گام‌هایی را باید برای آینده اتخاذ کنیم.

وی تصریح کرد: به نظر من باید یک پیام یکسان و واحد از این کنفرانس مخابره شود.

وزیر امور خارجه پاکستان افزود: جامعه بین الملل انتظاراتی از طالبان دارد و مساعدت‌های مالی بین المللی در افغانستان برای پیشگیری از وقوع یک بحران انسانی در این کشور و جلوگیری از فروپاشی اقتصادی حائز اهمیت است.

قریشی تاکید کرد: این که در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد و چه کسی کمک خواهد کرد در این مورد نیز صحبت کردیم.

وی اضافه کرد: سازمان ملل و آژانس‌های وابسته به آن و همچنین سازمان همکاری اسلامی یک پلتفرم مهم در این زمینه محسوب می‌شوند. در مورد اتحادیه اروپا نیز خاطرنشان کرده‌ایم که باید کمک کنند.

قریشی با بیان اینکه روابط دوجانبه را نیز مورد بررسی قرار دادیم، گفت: دیداری که رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران با نخست وزیر پاکستان در دوشنبه و در حاشیه اجلاس شانگهای داشتند، سازنده بود. ما اهمیت این ارتباط و این روابط بین دو کشور را درک می‌کنیم.

وزیر امور خارجه پاکستان گفت: بی صبرانه منتظر نشست فردا هستیم که یک برنامه مدونی را پیش روی ما قرار خواهد داد تا بتوانیم رونق، شکوفایی، ثبات و امنیت منطقه را به ارمغان بیاوریم.

وی ادامه داد: مردم افغانستان شایسته صلح و آرامش هستند و تا الان به اندازه کافی در رنج بوده‌اند و چهار دهه آلام را تحمل کرده‌اند.