به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، این مرکز و پژوهشگاه فضایی ایران در راستای همکاری‌های مشترک پژوهشی، آموزشی و اجرایی و با هدف اجرای بند ض ماده ۱۴ قانون مدیریت بحران کشور، تفاهم‌نامه مشترک همکاری منعقد کردند.

فراهم ساختن بستر اداری و ستادی مناسب به منظور بهره‌گیری بهینه از تجربیات و توان تخصصی طرفین در کلیه زمینه‌های پژوهشی، آموزشی، اطلاعاتی، تجهیزات، دستگاه‌ها، آزمایش‌ها، بانک‌های اطلاعاتی و سایر امکانات و اهداف مشترک و وظایف محوله مرتبط در چارچوب اساسنامه‌ها و اسناد بالادستی به عنوان دستگاه حاکمیتی و مشورتی دولت و ردیف‌های مرتبط با بند ض ماده ۱۴ قانون مدیریت بحران و سایر موارد مرتبط اهداف اصلی این تفاهم‌نامه مشترک ۱۰ ماده‌ای است.

بر اساس تفاهم‌نامه منعقد شده، تدقیق موقعیت گسل‌ها و تعیین حریم آنها در دکل‌ها، ایستگاه‌ها، پست‌ها و مجموعه‌های مرتبط با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با رعایت ضوابط مربوطه، تهیه نقشه پهنه‌بندی خطر زمین‌لرزه، خطرپذیری لرزه‌ای در مناطق و زون‌هایی که دکل‌ها، ایستگاه‌ها، پست‌ها و… از آن عبور می‌کنند در مجموعه‌های مرتبط با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، همکاری در شناسایی پهنه‌های درگیر خطر فروریزش و فرونشست زمین‌شناسی از ایجاد اختلال در تغذیه آبخوان‌ها با گسترش شهرها، برداشت بی‌رویه آب‌های زیرزمینی و نقش سازه‌های زیرزمینی و دستکاری‌های انسانی در بروز این پدیده‌ها در مسیر شریان‌های حیاتی و مجموعه‌های مرتبط با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و تدوین دستورالعمل‌های مناسب و تعیین تمهیدات مهندسی برای کاهش آسیب‌پذیری در برابر این پدیده‌ها، همکاری در شناسایی و ارزیابی موقعیت زیرساخت‌ها و شریان‌های حیاتی و مجموعه‌های حساس مرتبط با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در معرض انواع مخاطرات زمین شناختی (حریم گسل‌ها و پهنه‌های با خطر بالای زمین لرزه، فرونشست و فروریزش زمین، ناپایداری دامنه‌ای، زمین-شناسی زیست محیطی، سیل و…) و تدوین ضوابط و دستورالعمل‌های موردی و اقدامات و تمهیدات پیشگیرانه و مقابله‌ای، ایجاد سامانه پایش فرونشست در شبکه راه جاده‌ای و ریلی مبتنی بر فناوری فضایی، ایجاد سامانه پایش ساخت و سازهای غیر مجاز در سطح مبتنی بر فناوری فضایی و هوایی و انجام بازدیدهای میدانی مشترک هنگام رخدادهای تأثیرگذار در شریان‌های حیاتی مرتبط با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با استفاده از امکانات و پتانسیل‌های موجود طرفین و تهیه گزارش‌های فنی مشترک فوری، مقدماتی و نهایی از جمله زمینه‌های مشترک همکاری میان مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات خواهد بود.

برگزاری کارگاه‌های آموزشی، جلسات سخنرانی‌های تخصصی، سمینارها و همایش‌ها و نشست‌های کارشناسی مشترک در زمینه‌های مورد علاقه، به خصوص درحیطه موضوعات مرتبط، تبادل تجربه‌ها، اسناد و مدارک علمی و پژوهشی و کتابخانه‌ای بین طرفین، تهیه دستورالعمل‌ها، گزارش‌های فنی و مقالات علمی و پژوهشی مشترک، شناسایی ساختارهای خطی گسل‌ها با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای، بررسی تخریب زلزله‌ها از روی تصاویر ماهواره‌ای، آب‌بری اراضی از روی تصاویر هوایی و تبادل اطلاعات و داده‌ها برای استفاده در پروژه‌های تحقیقاتی از دیگر محورهای همکاری میان طرفین بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه ۳ ساله خواهد بود.

به گزارش مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، این تفاهم‌نامه مشترک همکاری به امضای محمد شکرچی‌زاده رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و حسین صمیمی رئیس پژوهشگاه فضایی ایران، رسید.