مجلس در بودجه ۱۴۰۱ از ورزش کشتی حمایت خواهد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید احسان قاضی زاده هاشمی عضو فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی، با مدال آوران کشتی در رقابت های جهانی نروژ دیدار و از آن‌ها تقدیر کرد.

وی در این دیدار ضمن تقدیر از عملکرد ملی پوشان ایران در رقابت‌های جهانی نروژ، اظهار داشت: هم منش پهلوانی را نشان دادید و هم با مدال آوری دل یک ملت را شاد کردید.

عضو فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه هرگونه حمایتی که لازم باشد را از ورزش ملی کشور بعمل خواهم آورد، خاطرنشان کرد:همانگونه که در بودجه ۱۴۰۰ مبلغ ۲۰ میلیارد تومان بودجه فدراسیون کشتی را افزایش دادیم، در فصل بودجه بندی ۱۴۰۱ نیز با هماهنگی سایر همکاران حمایت همه جانبه خود را از کشتی بعمل خواهیم آورد.

در ادامه این نشست کشتی گیران مشکلات خود را با قاضی زاده هاشمی در میان گذاشتند و وی نیز قول پیگیری این مشکلات را به قهرمانان کشتی داد.