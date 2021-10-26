اختلال پمپ های بنزین به زودی برطرف می شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد وحیدی عصر سه شنبه در حاشیه مراسم تودیع و معارفه استاندار گلستان درباره اختلال پمپ‌های بنزین کشور به خبرنگاران گفت: اختلال در پمپ بنزین‌ها از صبح امروز پیش آمد و مجبور شدند به صورت آفلاین خدمات بدهند.

وی با بیان اینکه مشکل فنی است و به زودی برطرف می‌شود، افزود: قصدی برای اضافه کردن قیمت نداریم و سهمیه همه محفوظ است.

وی اضافه کرد: در وزارت نفت به سرعت در حال برطرف کردن مشکل هستند.

وحیدی با تاکید براین که نگرانی وجود ندارد و کار به صورت طبیعی ادامه خواهد داشت، یادآور شد: مشکل جدی وجود ندارد و با تلاش‌های انجام شده به زودی به حالت عادی بر می‌گردیم.