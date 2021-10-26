به گزارش خبرنگار مهر، محسن منصوری بعد از ظهر سه شنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی با اشاره به اینکه مجموعه مسائل تهران بزرگ، پیچیده و در هم تنیده است اظهار داشت: عرصه فرهنگ کوتاه مدت نیست و اساساً عرصه بلند مدت است که البته باید در این خصوص ریل گذاری کنیم، نباید خود را در خصوص فرهنگ مردم کنار بکشیم.

وی با اشاره به اینکه در حوزه فرهنگ از رؤسای ادارات و دستگاه‌ها می‌خواهم، که در جلسات حضور پیدا کنند و جایگزین در این جلسات نفرستند گفت: باید رؤسای دستگاه‌ها نسبت به این موضوعات عزم جدی داشته باشند و دستگاه‌های اجرایی در عمل به مصوبات شوراهای بالادستی با جدیت بیشتری اقدام کنند.

استاندار تهران بیان داشت: تهران همانطور که بزرگترین چالش‌ها را دارد، بزرگترین فرصت‌ها را نیز دارد، در تهران، ورامین، پیشوا، قدس، شهریار، اسلامشهر، ملارد و … نیروهای جهادی و دیندار فراوانی داریم که بیش از چند دستگاه کار می‌کنند و بار بر می‌دارند لذا ضروری است که الگوهای موفق مردمی تقویت شوند و باید از ظرفیت‌های مردمی برای پیشبرد اهداف استفاده کرد.

منصوری با اشاره به اینکه در اربعین دلیل توفیق ما این است، که این مراسم کاملاً مردمی برگزار می‌شود گفت: در اربعین ما تقریباً هیچ کاره هستیم و مداخلات ما بعضاً مشکل ساز است، باید کارهای فرهنگی را مردمی جلو ببریم و ما پشتیبانی کنیم.

وی عنوان داشت: ما در شهر و استان تهران با یک ظرفیت مواجه هستیم و آن هم این است که بدنه شهرداری و شورای شهر و دولت یک بدنه مردمی و انقلابی است و باید در این امور هم افزایی کرد و در این زمینه منبر و هیأت و جلسات خانگی قرآن یک ظرفیت اختصاصی برای امت شیعه و کشور ما است که باید از این ظرفیت‌ها بهره برد و از این ظرفیت‌ها می‌توان در رواج معنویت و رفع بسیاری از معضلات فرهنگی بهره برد.

استاندار تهران بیان داشت: استان تهران در انعکاس اخبار استان در صداوسیما مشکلات متعددی دارد، این یک ضعف است که استان تهران با بیش از ۱۵ میلیون نفر جمعیت حتی یک شبکه تلویزیونی ندارد.

بر اساس این گزارش، در این جلسه «سید عباس جوهری» به عنوان معاون سیاسی اجتماعی معرفی شد.