مجازات مهاجم نامطلوب و مدافع مغضوب پرسپولیس مقابل نساجی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس در حالی نخستین بازی خانگی خود را امروز چهارشنبه مقابل نساجی مازندران در ورزشگاه آزادی برگزار می‌کند که باز هم خبری از حضور تماشاگران نیست.

سرخپوشان که آخرین حضور هواداران خود در ورزشگاه آزادی در دیدار با همین نساجی در لیگ برتر نوزدهم را تجربه کردند حالا باید در سکوت استادیوم آزادی مقابل شاگردان ساکت الهامی به میدان بروند.

پرسپولیس در حالی برای تقابل با نساجی آماده شده است که برد سه بر یک این تیم مقابل فولاد در هفته اول باز هم نتوانست منتقدان فنی را به طور کامل خاموش کند.

عملکرد نیمه اول سرخ‌ها در اهواز مورد انتقاد پیشکسوتان این تیم قرار گرفت تا رضا اسدی با وجود گلزنی باز هم بابت بازی‌سازی زیر سوال برود.

یحیی گل محمدی سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس پس از این برد در داخل تمرینات تیمش با حاشیه‌ای روبرو شد که خیلی زود با آن برخورد کرد. علیرضا ابراهیمی خرید جدید این تیم در دفاع به نیمکت نشینی خود اعتراض کرد تا یحیی با واکنش تند خود مانع از هرگونه حاشیه در جمع سرخپوشان شود. رفتاری که عذرخواهی این بازیکن را به همراه داشت تا بتواند همچنان در جمع هم تیمی‌هایش تمرین کند اما فعلا قرار نیست در ترکیب پرسپولیس بازی کند.

نیمکت نشینی سیامک نعمتی در بازی با فولاد نیز شایعاتی درباره ناراحتی‌اش از تصمیم یحیی به راه انداخت اما آنچه مشخص است تصمیم این مربی مبنی بر رضایت از بازیکنان خط دفاعی خود است اما این احتمال وجود دارد وحید امیری بار دیگر تغییر پست داده و به عنوان بازیکن پشت مهاجم در ترکیب به میدان برود. بنابراین سعید آقایی تبدیل به گزینه دفاع چپ در این تیم خواهد شد.

یحیی در ترافیک خط میانی خود با دردسر شیرین بازگشت کمال کامیابی نیا روبرو شده است. بازیکنی که بدون شک می‌تواند بازی حریف را به خوبی تخریب کند و مکمل خوبی برای بازی‌ساز این تیم باشد. با این حال دوری طولانی مدت کمال از ترکیب پرسپولیس ریسک استفاده از او در بین یازده بازیکن اصلی را بیشتر می‌کند. از این رو بعید نیست بار دیگر رضا اسدی با وجود انتقادات فراوان در کنار میلاد سرلک در کمربند میانی این تیم قرار بگیرد.

با حضور امیری در بین هافبک‌ها یحیی چاره‌ای جز نیمکت نشینی امید عالیشاه یا احسان پهلوان ندارد. آنچه در تمرینات پرسپولیس رقم می‌خورد احتمال نیمکت نشینی امید عالیشاه در جدال با نساجی است اما باز هم باید منتظر ماند و دید گل محمدی در اخرین ساعات مانده تا این دیدار چه تدبیری را برای گرفتن فضای میانی از هافبک‌های نساجی در سر می‌پروراند.

در خط حمله، عملکرد نه چندان مطلوب مهدی عبدی باعث شده تا یحیی گل محمدی برای بازی امروز به عیسی ال کثیر فرصت حضور در ترکیب اصلی را بدهد. همچنین حامد پاکدل نیز شرایط مطلوبی را دارد اما به دلیل سیستم بازی پرسپولیس فعلا در ترکیب حضور نخواهد داشت.