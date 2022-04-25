بی اطلاعی سرمربی پرسپولیس از جدایی بازیکن گران اما کم اثر

به گزارش خبرنگار مهر، رضا اسدی هافبک تیم فوتبال پرسپولیس که در تابستان سال گذشته به جمع شاگردان یحیی گل محمدی اضافه شد در آستانه عقد قرارداد رسمی با بوریرام تایلند قرار داد.

هافبک پرسپولیس که عملکردش به هیچ وجه نتوانست انتظارات هواداران را به خود جلب کند پس از گذشته هفته‌ها نیمکت نشینی بار دیگر جایگاه ثابت خود را در ترکیب پرسپولیس پیدا کرده است تا امیدهای یحیی گل محمدی را برای حل مشکل بازی‌سازی تیمش زنده نگه دارد.

با این حال اسدی، در حالی که پرسپولیس برای جبران ۶ امتیاز عقب مانده خود نسبت به استقلال نیاز مبرم به پیروزی در ۶ دیدار مانده لیگ برتر دارد تصمیم به عقد قرارداد با بوریرام تایلند گرفته است تا تمایل خود برای لژیونر شدن را نشان دهد.

پیش قرارداد دو ساله اسدی با بوریرام تایلند در حالی امضا شده است که سرمربی پرسپولیس هیچ اطلاعی از این موضوع نداشته است و از باشگاه خواسته بود تا در صورت امکان مذاکره با وی را برای ماندن در جمع سرخپوشان آغاز کند. او که بازیکن مورد علاقه گل محمدی بود برای بازگشت به اردوهای تیم ملی ایران به پرسپولیس بازگشت اما نه تنها در جمع بازیکنان منتخب دراگان اسکوچیچ حضور نداشت بلکه در بین بازیکنان اصلی تیم باشگاهی خود نیز به ندرت حضور داشت.

بی اطلاعی گل محمدی از رضا اسدی در حالی اتفاق می‌افتد که او هنگام جدایی زود تر از موعد محمد حسین کنعانی زادگان و احمد نورالهی در فصل گذشته نیز از رفتن آنها اظهار بی اطلاعی کرده بود تا تیمش با مشکل کمبود بازیکن در فصل جاری روبرو شود.