به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلامرضا جلالی عصر سه‌شنبه در همایش واکسن و واکسیناسیون کووید _ ۱۹ که به مناسبت نکوداشت هفته پدافند غیرعامل در مؤسسه تحقیقات سرم‌سازی رازی واقع در کرج برگزار شد، اظهار کرد: تهدیدات زیستی جهان شامل تهدیدات آب و هوا، اقلیمی، زیستی، سایبری و … است.

وی بیان کرد: سه سال قبل در کنفرانس امنیتی مونیخ که موضوعات تهدیدات جدی دنیا در آن مطرح می‌شود، موضوع تهدید زیستی مطرح شد مبنی بر اینکه دنیا با سطحی از تهدید زیستی مواجه می‌شود که ۳۰ میلیون نفر ظرف مدت کوتاهی فوت و فراگیری جهانی اتفاق می‌افتد.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل با اشاره به اینکه در انتهای این موارد مطرح شده خواستار سه عنصر بودند، تصریح کرد: بازمهندسی ساختار نظارت و کنترل بهداشتی جهانی با تأکید بر کشورهای ضعیف‌تر برای جلوگیری چرخه انتقال از این کشورها به کشور قوی‌تر، ایجاد ذخایر و ذرات‌خانه‌هایی از واکسن و تجهیزات پزشکی و آمادگی زیرساخت‌های زیستی دنیا در حد آمادگی ارتش‌ها در شب حمله در کنفرانس امنیتی مونیخ مطرح شد.

کرونا نشان داد تهدید زیستی جزو تهدیدات جهانی است

وی با بیان اینکه پس از سه سال علائمی از این حادثه مشاهده شد، خاطرنشان کرد: خیلی‌ها این موارد را تخیل تلقی می‌کردند اما تجربه کرونا نشان داد تهدید زیستی جزو تهدید جهانی است که حوزه بهداشت، اقتصاد، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و اثرات آن فراتر از موضوع صرفاً زیستی است.

سردار جلالی با بیان اینکه طی دو سال گذشته موضوع واگذاری مؤسسه رازی به بخش خصوصی مطرح شد، گفت: ساختار مؤسسه رازی مثل ساختار وزارت دفاع است و ابزار آن را می‌سازد، بنابراین حتماً باید بر عکس این نگاه بازمهندسی و بازنگری شود و در چارچوبی هم‌تراز سطح تهدید پاسخ بدهد.

وی اظهار کرد: در کنار فاصله‌گذاری اجتماعی و سایر پروتکل‌ها، قطعاً بخش عمده مقابله با تهدیدها واکسن بوده و جایگاه واکسن در دنیا مشخص است.

دولت دوازدهم در سیاست‌گذاری حوزه واکسن غلط عمل کرد

رئیس سازمان پدافند غیرعامل با بیان اینکه دولت دوازدهم در سیاست‌گذاری حوزه واکسن غلط عمل کرد و نتوانست ما را به واکسن بومی برساند، تصریح کرد: مجموعه مؤسسه تحقیقات سرم‌سازی رازی نزدیک به ۱۰۰ سال تجربه واکسن‌سازی دارد و پلتفرم کاری و تولیدی آن یک پلتفرم تجربه شده از گذشته تا حال است.

وی با بیان اینکه تهدیدات زیستی یک تهدید جهانی محسوب می‌شود، خاطرنشان کرد: دنیا به این نتیجه رسیده ساختارهای دفاع زیستی را توسعه دهد و نقاط ضعف آن را برطرف کند.

سردار جلالی بیان کرد: سه سوال نخست اینکه آیا کرونا ویروس طبیعی است، آیا ویروس در یک پروژه تحقیقاتی بین چین و آمریکا در حال آزمایش بوده و تلاش داشتن واکسن تهیه کنند و در نهایت آیا سلاح دست‌ساز بشر است و عامدانه ساخته شده است؟ بحث‌هایی است باید مورد بررسی قرار بگیرد.

وی با طرح این سوال مبنی بر اینکه کدام کشور متهم پیدایش کرونا است، گفت: طبیعتاً اولین متهم کسانی هستند که ظرفیت و قابلیت فنی ساخت آنها را دارند، چراکه کارهای تحقیقاتی ویروس‌ها نیازمند آزمایشگاه‌های سطح سه و چهار است که آمریکایی‌ها در دنیا ۵۰ آزمایشگاه در این سطوح را توسعه دادند.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل اظهار کرد: انگیزه اراده و سود بردن از بروز این ویروس عناصر تحلیلی و راهبردی این مسئله است و برای جمع‌آوری این مطلب نیازمند پاسخ دقیق هستیم.

وی متذکر شد: در دانشگاه‌ها باید راجع نظام حکمرانی مقابله با کرونا بحث جدی صورت بگیرد و نقاط ضعف و قوت ما در این زمینه اصلاح و تقویت شود.