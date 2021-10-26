به گزارش خبرنگار مهر، غفور قاسم پور عصر سه‌شنبه از استقرار تیم مدیریت بحران شهری جهت مدیریت بارش‌های فصلی در ارتفاعات مرکز استان خبر داد. بدنبال صدور اطلاعیه از سوی سازمان هواشناسی مبنی بر وقوع بارش فصلی پاییز در ارتفاعات استان البرز، معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان کرج تیم‌های مدیریت بحران خدمات شهری و بخشداران و دهیاران را در حالت آماده باش قرار داد.

وی لیان کرد: یکی از گره‌های اصلی وقوع سیلاب‌های فصلی در ارتفاعات استان البرز کانال مسیر رودخانه نولات و نهر سیاه جوی است که برای پیشگیری تیم‌های خدماتی شهرداری‌های محمدشهر و ماهدشت در محل مستقر شده اند.

وی افزود: پاکسازی مسیر رودخانه دلمبر و سیاه جوی نیز انجام شده تا هنگام وقوع بارش به سیلاب‌های گسترده‌تر تبدیل نشود.

معاون استاندار در ادامه از بخشداران مرکزی و آسارا نیز خواست تا ضمن هماهنگی با دهیاران بمنظور مدیریت سیلاب‌ها و روستاهای سیل خیز در مسیرهای منتهی به کرج اقدامات لازم را بعمل آورند.

قاسم پور گفت: نقشه دفع سیلاب‌های ارتفاعات مرکز استان البرز که سرریز به شهرهای اقماری کرج می‌شود، تهیه و تدوین شده است و این راهنما در اختیار تیم‌های مدیریت بحران جهت پیش بینی و پیشگیری هنگام وقوع بارش‌ها قرار خواهد داشت.