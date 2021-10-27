خوانسار کمربندی ندارد/نبود روشنایی در مسیر قلعه بابا محمد

محمود مسلم‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه خوانسار تنها شهر بدون کمربندی در استان اصفهان است و تردد ماشین‌های سنگی از داخل شهر ترافیک ایجاد می‌کند، اظهار کرد: اجرای کنار گذر شرقی شهر خوانسار سال‌های متولی معوق مانده بود که سرانجام سال ۹۸ عملیات اجرای این پروژه به طول حدود ۲۰ کیلومتر و به صورت تلفیقی با کمربندی شهری و در سه فاز با مشارکت اداره راه و شهرسازی و شهرداری خوانسار آغاز شد.

وی افزود: پنج کیلومتر از پروژه کنار گذر شرقی خوانسار حدفاصل روستای سنگ سفید تا پارک عسل در تعهدات شهرداری بود که اجرا و ۱۰ درصد پیشرفت کرده است.

تخصیص ۱۰ میلیارد تومان اعتبار برای کمربندی خوانسار

فرماندار با بیان اینکه در مسیر قلعه بابا محمد به دلیل نبود روشنایی حوادثی اتفاق می‌افتاد، گفت: در این مسیر ۱۱۲ عمود مشخص شده بود که روشنایی ۷۰ عمود به اضافه آسفالت مسیر تا نزدیکی دو راهی دامنه اجرا شده است.

ورودی شهر خوانسار تا پارک عسل نیاز به اصلاح هندسی دارد

مسلم زاده با اشاره به اینکه ورودی شهر خوانسار از سمت دهکده گردشگری یک بانده است که با تردد ماشین‌ها در این مسیر مشکلات و حوادث ترافیکی ایجاد می‌شود، افزود: ورودی شهر خوانسار تا پارک عسل نیاز به اصلاح هندسی و رفع نقاط حادثه خیز دارد.

وی با بیان اینکه در سفر رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت دوازدهم به اصفهان برای تونل حدود ۲۰ میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافت و اکنون توسط پیمانکار در حال اجرا است، افزود: جاده‌های دسترسی به تونل نیز باید ایجاد شود.

فرماندار خوانسار یادآور شد: در سفر رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت دوازدهم به اصفهان برای احداث کمربندی خوانسار ۱۰ میلیارد تومان، ۱۶ میلیارد تومان برای فاضلاب شهر خوانسار و برای تونل خوانسار بویین میاندشت حدود ۲۰ میلیارد تومان بودجه تخصیص یافته بود.