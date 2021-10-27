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۵ آبان ۱۴۰۰، ۱۳:۴۰

مدیرکل امور بانوان استانداری آذربایجان غربی:

سامانه و دانشنامه زنان نام آور آذربایجان غربی راه اندازی شد

سامانه و دانشنامه زنان نام آور آذربایجان غربی راه اندازی شد

ارومیه - مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری آذربایجان غربی گفت: برای نخستین بار در سطح کشور سامانه و دانشنامه زنان نام آور استان راه‌اندازی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پریسا علیلو ظهر چهارشنبه در در آئین رونمایی از سامانه دانش‌نامه زنان استان، توسعه، آبادانی و سربلندی ایران اسلامی را مرهون زحمات زنان و مردان دانست و گفت: برای نخستین بار در سطح کشور سامانه و دانشنامه زنان به همت اداره کل امور زنان و خانواده استانداری آذربایجان غربی راه‌اندازی شد.

وی با بیان این‌که توسعه همه‌جانبه و آبادانی، سربلندی و بالندگی ایران‌زمین، همواره مرهون تلاش‌ها و رشادت‌های زنان و مردان است، اظهار داشت: زنان و مردان ایران اسلامی با وجود تمام محدودیت‌ها، با همت و امید والا از مراحل دشوار تاریخ عبور کردند و نسل‌های آگاه و توانمندی را با مهر و همت والا دانایی و توانایی بخشیدند.

علیلو با تأکید بر تبیین نقش زنان استان در برپایی تمدن ایران و دین مبین اسلام، یادآور شد: زنان در هر برهه از تاریخ با توجه به محدودیت‌های عرفی و دینی خوش درخشیدند و بنا به شرایط سیاسی و حکمرانی در برخی مقاطع تاریخی کمتر و در برخی پر رنگ‌تر در عرصه‌های مختلف تأثیرگذار بودند.

وی تصریح کرد: متأسفانه در خصوص ضرورت پی‌جویی نقش زنان آذربایجان غربی از گذشته تاکنون و معرفی مفاخر آن تلاش‌ها و اثرگذاری‌های زنان این استان کار پژوهشی انجام نشده بود درحالی‌که زنان این خطه از اقوام و ادیان مختلف در بستر حوادث اجتماعی سیاسی، دینی و دفاع از وطن نقش‌آفرین و ممتاز هستند و جای خالی اثری فاخر در خصوص آن‌ها کاملاً مشهود بود.

مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری آذربایجان غربی افزود: عدم وجود دانشنامه‌ای در خصوص زنان نام‌آور استان احساس می‌شد لذا تصمیم بر این شد تا با حضور اساتید و پژوهشگران استان و پس از بررسی برنامه‌های ارائه شده، تهیه و تدوین، این دانشنامه ارزشمند را در اولویت قرار گیرد و معرفی زنانی را که در فرهنگ و تمدن این مرزوبوم تأثیرگذار بودند برای آیندگان ثبت و ضبط کنیم و دین خود را برای حفظ نام و یاد آنان در میراث فرهنگی منطقه انجام دهیم.

فاز تحقیقاتی سامانه ملی دانشنامه زنان آذربایجان غربی اتمام رسید

علیلو با بیان این‌که سامانه ملی دانشنامه زنان استان و همچنین فاز اول تحقیقات میدانی به اتمام رسیده است، اظهار کرد: این دانشنامه تا دور افتاده‌ترین روستاها در تمام شهرستان‌ها مورد مطالعه قرار گرفته و اطلاعات بسیار ارزشمندی از زنان آذربایجان در طول تاریخ جمع‌آوری‌شده است. این دانشنامه ارزشمند سخن از زنان نام‌آوری است که در استان ما در طول تاریخ با بذل جان و مال و نمایش شجاعت و توانایی‌های خود در راه اعتلای ایران اسلامی و آذربایجان کوشیده‌اند.

وی عنوان کرد: ایجاد فضایی برای معرفی زنان نامدار، بهترین گامی است که می‌توان در زمینه توسعه فرهنگی و اجتماعی جامعه بانوان برداشت. این رویکرد باعث می‌شود بانوان، هم‌نسلان و نیز نسل پیش از خود را به خوبی بشناسند و برای تقویت خود تلاش کنند.

وی افزود: تهیه و تدوین این‌گونه آثار ارزشمند به بانوان درسی بزرگ می‌دهد، اینکه فارغ از فضای منفی موجود درباره زنان، جایگاهی وجود دارد که در آن زن تصمیم‌گیرنده و سیاست‌گذار بوده است و در حوزه‌های مختلف در طول تاریخ نیز نقشی بسزا داشته است. انتظار می‌رود با معرفی و مطالعه زندگی زنان این استان درباره محدودیت‌ها صحبت نکنیم و ازاین‌رو فضا را برای حضور پررنگ‌تر در جامعه فراهم کنیم.

مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری آذربایجان غربی گفت: پژوهش‌های بسیاری وجود دارد که به زنان و مردان در کنار هم پرداخته است؛ اما این اثر اولین دانشنامه محلی و منطقه‌ای است که به‌صورت خاص به مفاخر بانوان استان از عصر قاجار تا دوره معاصر می‌پردازد.

لزوم توجه به جایگاه بانوان در جامعه / بانوان نام آور باید به نسل‌های آینده معرفی شوند

علیلو گفت: این طرح نخستین دانشنامه‌ای است که زنان شهید، مادران شهدا و واقفان زن را جزو مفاخر معرفی کرده است و اولین دانشنامه‌ای است که افراد را تنها به‌صورت الفبایی تنظیم نکرده بلکه دسته‌بندی مفهومی از آنها ارائه کرده است که دسترسی به آن برای پژوهشگران آسان‌تر باشد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان‌غربی نیز در این آئین با اشاره به لزوم توجه به جایگاه بانوان در جامعه ایران اسلامی، گفت: با توجه به تأکید دین مبین اسلام، جایگاه بانوان و آقایان یکسان در نظر گرفته شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی مصطفوی ظهر چهارشنبه با اشاره به توجه بیش‌ازپیش به برابری جایگاه و حقوق بانوان و آقایان، اظهار داشت: بایستی توانمندسازی زنان به‌صورت مدون و برنامه‌ریزی شده صورت گیرد تا همگام با آقایان در جامعه حضور داشته باشند.

وی با اشاره به اصل ۲۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، خاطر نشان کرد: این قانون به برابری آقایان و اشاره دارد از همین‌رو بایستی تلاش شود تا بانوان نیز همانند آقایان در جامعه حضور داشته باشند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان‌غربی گفت: در همین راستا نیز تعدای از سطوح مدیریتی استانی تا شهرستانی و شهری در استان آذربایجان‌غربی به بانوان واگذار شده تا توان بانوی ایران اسلامی را به نمایش بگذارند.

کد مطلب 5337375

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