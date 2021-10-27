ارائه خدمات شبانه روزی در مدد سرای خاوران جنوبشرق تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا جعفری سرپرست شهرداری منطقه ۱۵ خبر گفت: شهروندان در صورت مشاهده افراد بی خانمان، می‌توانند مراتب را به سامانه ۱۳۷ اطلاع دهند تا با حضور مددکاران شهرداری تهران نسبت به انتقال این افراد به گرمخانه‌ها اقدام شود.

وی با اشاره به اینکه زمان پذیرش مددسرای خاوران از ساعت ۱۷ تا ۳ بامداد می‌باشد و هر مددجو تا هر زمان که بخواهد می‌تواند در این مرکز بماند، افزود: مددسرا در شب‌های عادی میزبان ۲۵۰ نفر است ولی با توجه به کاهش دما در شب‌های گذشته ۵۰۰ نفر در این مددسرا پذیرش شده‌اند.

جعفری به اقدامات پیشگیرانه در مقابله با شیوع کرونا اشاره کرد و گفت: غربالگری مددجویان و توزیع ماسک بین آنها پیش از ورود به گرمخانه و نصب مواد ضدعفونی کننده در فواصل مناسب خوابگاه به منظور استفاده آنها از جمله این اقدامات است.

وی اضافه کرد: در صورت مشکوک بودن فرد آزمایش‌های تکمیلی‌تر با هدف کنترل به موقع بیماری انجام می‌شود.

جعفری در تشریح اقدامات ضدعفونی کردن این مرکز گفت: تمام بخش‌های گرمخانه به طور مستمر گندزدایی و ضد عفونی شده و یک بار در روز نیز توسط سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران به صورت وسیع سم زدایی می‌شود.

سرپرست شهرداری منطقه با اشاره به اینکه مددجو پس از اولین خروج می‌بایست مجدداً پذیرش شوند که مراحل پذیرش شامل تحویل لباس، سپردن وسایل شخصی به صندوق امانات، استحمام، ارجاع به واحد مشاوره، مددکاری و ورود به سالن است، افزود: ارائه شام و صبحانه و در صوت ماندن فرد دادن ناهار و ویزیت پزشک از دیگر خدمات مددسرا است.