مختومه کردن ۴۰۰ هزار پرونده اجرایی در هفت ماه سال ۱۴۰۰

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی اقبال با بیان اینکه یکی از سیاستهای ریاست سازمان ثبت مختومه نمودن پرونده‌های سنواتی اجراست، اظهار داشت: تقریباً حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار پرونده موجودی پرونده‌های واحدهای اجرای اسناد رسمی بوده با هماهنگی به عمل آمده و مدیریت جهادی صورت گرفته در هفت ماه گذشته، یک سوم آنها تعیین تکلیف و مختومه شد.

وی با اشاره به اینکه تقریباً ۷۷۰ هزار در واحدهای اجرای ادارات کل ثبت اسناد و املاک سراسر کشور باقی مانده است، هشدار داد که بدهکاران تنها تا پایان سال برای مختومه کردن پرونده‌های تشکیلی بیشتر فرصت ندارند و در این فرصت اگر مزایده‌ای برگزار نشود و فرد دارای پرونده، بدهی خود را تسویه کند نیازی به پرداخت هزینه‌های دولتی نیست و بر اساس برنامه ششم توسعه کشور، از پرداخت حقوق دولتی معاف هستند.

به گفته معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، چنانچه افراد بدهکار دارای پرونده در دفاتر اجرا، بتوانند قبل از برگزاری مزایده، نسبت به تسویه بدهی خود اقدام نمایند از پرداخت تمامی حقوق معاف می‌شوند ولی چنانچه از ابتدای فروردین ۱۴۰۱ اقدام کنند چون مهلت تعیین شده در برنامه ششم توسعه به اتمام رسیده مشمول پرداخت تمام حقوق دولتی خواهند شد.

اقبال با اشاره به آمادگی کامل دوایر اجرای سراسر کشور برای تسویه بدهی افراد دارای پرونده خاطرنشان کرد: پرونده‌های موجود، مشکلات زیادی را همچون حجیم شدن بایگانی‌ها و شلوغی واحدهای اجرایی ایجاد کرده که امیدواریم در فرصت باقیمانده تا پایان سال، این پرونده‌ها کاهش قابل توجهی داشته باشند.

دوایر اجرای اسناد رسمی، راحت ترین راه وصول مطالبات افراد حقیقی و حقوقی

وی یادآور شد: بهترین، راحت ترین و ساده‌ترین راه برای وصول مطالبات افراد حقیقی و حقوقی اعم از چک، مهریه و تمامی اسناد لازم الاجرا، دوایر اجرای ادارات کل ثبت اسناد و املاک سراسر کشور است.

عضو شورای مدیران عالی سازمان ثبت اسناد کشور با بیان اینکه، وصول مطالبات در دوایر اجرای اسناد رسمی بدون نیاز به وکیل صورت می‌گیرد، افزود: این در حالی است که در محاکم و مراجع محترم قضائی، این کار با اذن و ورود وکیل انجام می‌شود.

اقبال ادامه داد: اما در بخش اقدام در دوایر اجرای اسناد رسمی بعد از مراجعه فرد به دفاتر اسناد رسمی، دوایر اجرا مکلف هستند در کوتاه‌ترین زمان ممکن و ظرف ۴۸ ساعت، بر اساس آئین نامه اجرای اسناد رسمی و طبق بند «د» ماده ۱۱۳ برنامه ششم توسعه کشور نسبت به شناسایی اموال فرد بدهکار اقدام و اموال را سریعاً بازداشت نمایند.

وی گفت: با توجه با اینکه دوایر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت به بانک‌های اطلاعات املاک دسترسی داشته و همچنین ارتباطات الکترونیکی با بخش‌ها و مراجع مختلف داشته و می‌توانند با استعلام از پلیس راهور، بورس بانک مرکزی و … اموال اشخاص را شناسایی کنند از این رو بهترین و راحت ترین راه برای وصول مطالبات، همین دوایر اجرای اسناد رسمی می‌باشد.

ارتباط سامانه دوایر اجرای اسناد رسمی با سامانه محکومین مالی در آینده‌ای نزدیک

معاون سازمان ثبت اسناد کشور درباره برنامه‌های دیگر امور اسناد برای الکترونیکی شدن فعالیت‌های دوایر اجرای اسناد رسمی و خدمت بهتر به مردم اظهار داشت: در تلاش هستیم تا در آینده‌ای نزدیک ارتباط سامانه دوایر اجرای اسناد رسمی با سامانه محکومین مالی و سجلی قوه قضائیه برقرار شود.

اقبال افزود: با این کار، به محض اینکه اسم بدهکار دارای پرونده در دوایر اجرا در این سامانه (سامانه سجلی و محکومین مالی) وارد شد، فرد از تمامی خدمات عمومی محروم خواهد شد که در این صورت طلبکار بهتر می‌تواند نسبت به وصول مطالبات خود اقدام نماید.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر حدود ۱۷۰۰ همکار در قریب به ۴۵۰ واحد ثبتی و اجرایی آماده ارائه خدمات صادقانه در کمترین زمان ممکن به مردم عزیز در سراسر کشور هستند.