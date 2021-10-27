کرونا ۳ خانواده را در یزد داغدار کرد/ابتلای ۳۴۳ نفر دیگر

محمود نوری شادکام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از هزار و ۳۷ نمونه گرفته شده از بیماران مشکوک به کرونا ویروس در شبانه روز گذشته، بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی ۳۴۳ بیمار مبتلای قطعی به کرونا در استان شناسایی شده اند.

وی ادامه داد: از این تعداد، ۴۴ نفر در بیمارستان های استان بستری هستند و ۲۹۹ نفر در منزل دوران نقاهت را طی می کنند.

نوری شادکام با اشاره به شناسایی موارد جدید بستری در بیمارستان‌های استان افزود: دو بیمار در ابرکوه، ۶ بیمار در اردکان، یک بیمار در بافق، سه بیمار در خاتم، یک بیمار در مهریز، سه بیمار در میبد و ۲۷ بیمار در شهر یزد شناسایی شده اند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی یزد عنوان کرد: متاسفانه در شبانه روز گذشته سه بیمار که اهل شهرستان یزد بودند، قربانی کووید -۱۹ شدند.

نوری شادکام ادامه داد: در حال حاضر ۳۹۲ بیمار مشکوک به کرونا در بیمارستان های استان بستری هستند که از این تعداد ۹۰ نفر در بخش مراقبت های ویژه خدمات دریافت می کنند.