عباس توکلی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه نرخ مهاجرت مستقیم در شهرستان چادگان مثبت و نرخ رشد جمعیت نیز نزدیک به منفی یک درصد است، اظهار داشت: اهالی این شهرستان به دلیل وجود جذابیت در زمینه‌های مختلف از قبیل فراوانی امکانات و شغل در شهرهای بزرگ استان و کشور، کماکان تمایل به مهاجرت به این شهرستان دارند و این بدان معناست که این شهرستان کماکان از نظر امکانات رفاهی و فرصت‌های شغلی در مضیقه است و باید برای رفع آنها، تلاش و پیگیری بیشتری انجام شود.

نرخ بیکاری شهرستان چادگان ۱۲.۴ درصد است

وی افزود: نرخ بیکاری شهرستان چادگان ۱۲.۴ درصد است که در راستای کاهش آن لازم است سرمایه گذاری و کارآفرینی شود، البته در دو سال اخیر با استفاده از تسهیلات بانکی اشتغال پایدار در بخش گلخانه‌ها و مشاغل خانگی ایجاد شده است.

افزایش محسوس کشفیات مواد مخدر در سطح شهرستان چادگان

فرماندار چادگان با اشاره به افزایش محسوس کشفیات مواد مخدر در سطح شهرستان چادگان، گفت: در راستای مقابله با این پدیده شوم در شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان تصمیمات لازم اتخاذ و توسط دستگاه‌های مربوطه در حال اجرا است.

وی با بیان اینکه خوشبختانه در شهرستان چادگان تاکنون معتاد متجاهر با توجه به تعریف رسمی از این نوع اعتیاد، مشاهده نشده است، ابراز کرد: یک مرکز ترک اعتیاد نیز در روستای فراموشجان بخش چنارود فعال شده است.

سالانه ۵۰ واقعه طلاق در شهرستان چادگان به ثبت می‌رسد

توکلی با اشاره به وضعیت طلاق در شهرستان چادگان، گفت: در حال حاضر نسبت ازدواج به طلاق در شهرستان چادگان حدود چهار و نیم به یک، و در سطح استان عدد قابل قبولی است، اما با توجه به ثبت سالانه حدود ۵۰ واقعه طلاق، در کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت و خانواده شهرستان برای کاهش این این آمار تصمیمات مقتضی گرفته شده است.

چادگان قابلیت توریستی و گردشگری بسیار بالایی دارد

وی با بیان اینکه چادگان یکی از شهرستان‌های گردشگری استان است که قابلیت توریستی و گردشگری بسیار بالایی دارد، گفت: یکی از مشکلات اصلی شهرستان، کمبود زیرساخت‌های گردشگری از جمله راه مناسب و امکانات و تأسیسات پذیرش گردشگر است که اقدامات لازم برای رفع این نقیصه در حد بضاعت شهرستان از جمله احداث باند دوم جاده چادگان به اصفهان و ارتقا و بهبود وضعیت کمی و کیفی جاده‌های شهرستان در دستور کار است.

فرماندار چادگان با بیان اینکه برای جذب سرمایه‌گذار با هدف توسعه فضاهای پذیرش و میزبانی گردشگر، تمهیدات لازم در نظر گرفته شده است، ادامه داد: امیدواریم با احداث دهکده‌های گردشگری در جوار سد و رودخانه زاینده رود با رویکرد پذیرش عموم مردم و رعایت تمام الزامات زیست محیطی و قوانین و مقررات، به زودی گردشگری شهرستان رونق دوباره‌ای پیدا کند.

در تأمین آب شرب روستاهای شهرستان مشکلاتی وجود دارد

وی با اشاره به وضعیت آب شهرستان، گفت: در حال حاضر برای تأمین آب شرب در شهرهای چادگان و روزه مشکل حادی وجود ندارد، اما برای تأمین آب شرب روستاهای شهرستان مشکلاتی وجود داشته است.

توکلی افزود: در دو سال اخیر تلاش عمده‌ای برای برطرف شدن تأمین آب شرب انجام شده و آبرسانی با تانکر در شش روستای شهرستان حذف و تبدیل به آبرسانی با استفاده از خط لوله انتقال و توزیع آب شده است.

لزوم صدور مجوز برداشت آب از منابع آب‌های سطحی

وی ادامه داد: برای حل مشکل به صورت دائمی و قطعی، لازم است مجوز برداشت از منابع آب‌های سطحی به منظور تأمین آب شرب مردم شهرستان به میزان سالانه دو و نیم میلیون مترمکعب از مراجع ذی‌ربط صادر شود.

فرماندار چادگان گفت: وضعیت آبرسانی به روستاها در سال آینده نیز ارتقا و بهبود خواهد یافت و تعداد دیگری از روستاهای شهرستان از آب بهداشتی مناسب بهره مند خواهند شد، به زودی آبرسانی با تانکر به روستاها به صورت کامل حذف و استفاده از خط لوله دائمی انتقال آب، جایگزین آن خواهد شد.