۲ هفته قبل از آموزش حضوری به دانشجویان اعلام می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علامه طباطبایی، علی آدمی با بیان اینکه در حال حاضر زمان بازگشایی حضوری دانشگاهها مشخص نیست، گفت: این موضوع در دست بررسی است و تصمیمات باید به صورت استانی، مشارکت دانشگاههای استان و همچنین با رعایت تمام جوانب گرفته شود و اگر بنا بر آموزش حضوری باشد، حدود ۲ هفته قبل از آن به دانشجویان اعلام میکنیم.
سرپرست معاونت آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی با اشاره به اینکه تلاش بر این است که کلاسها حضوری برگزار شود، افزود: به خاطر دستورالعملهای ابلاغی ستاد ملی مقابله با کرونا که کاهش آمار مبتلایان را نشان داده و همچنین چند دستورالعمل وزارت علوم مبنی بر از سرگیری حضوری کلاس های دانشگاه و مطابق آن جلساتی که روسای دانشگاهها و معاونین آموزشی دانشگاهها داشتند، تصمیم بر آن است که بعد از سنجش دقیق تمام ابعاد به مرور روند برگزاری کلاسها حضوری شود.
آدمی با بیان اینکه رعایت سلامت اساتید، دانشجویان و کارمندان و همچنین سنجش دقیق تمام جوانب آموزشی، دانشجویی، فرهنگی و خوابگاهی در اولویت است، عنوان کرد: در فاز اول یکی از پیشنهادهایی که در ستاد استانی دانشگاهها مطرح شده، حضوری شدن امتحانها و جلسات دفاع است، اما پیرامون این موضوع هم باید بررسیهای لازم صورت بگیرد.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه بر اساس بخشنامهها و دستورالعملهای وزارت علوم و ستاد ملی مقابله با کرونا، باید به سمت حضوری شدن دانشگاه حرکت کنیم، تصریح کرد: باید به درصد خوبی از واکسیناسیون در بین دانشجویان و اساتید برسیم و اگر نگرانیها از این بابت کم شود، طبیعتاً بهتدریج به سمت بازگشایی حرکت میکنیم.
وی در پاسخ به این سوال که آیا حضور دانشجویان در کلاس های درس منوط به تزریق واکسن کرونا خواهد بود؟ گفت: هم اکنون دولت بسیاری از خدمات را در گرو تزریق واکسن اعلام کرده است. احتمالاً با توجه به شرایط کنونی، ظرف یک ماه آینده به درصد خوبی از واکسیناسیون برسیم، چون ابلاغیه دورکاری کارمندان هم بر اساس دستورالعملها از اول آبان لغو شد.
سرپرست معاونت آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی درباره وضعیت دانشجویان خوابگاهی اظهار کرد: ظرفیت پذیرش دانشجویی متناسب با اعلام پروتکلهایی که خوابگاهها اعلام میکنند، انجام میشود و هر تعداد خوابگاهی که مهیا باشد از مقاطع مختلف بهتدریج به دانشجویان تخصیص داده میشود.
وی با بیان اینکه بخشی از دانشجویان تمایل دارند که کلاسها به صورت حضوری باشد، افزود: با حضوری شدن دانشگاه، کلاسهای مجازی کاملاً حذف نمی شوند. ممکن است برخی از کلاسها به خاطر شرایط نامساعد اساتید یا دانشجویان و همچنین برنامهریزیهایی که قبلاً صورت گرفته و امکان تغییر آنها وجود ندارد، در بستر فضای مجازی ادامه پیدا کند.
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