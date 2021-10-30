به گزارش خبرنگار مهر، یعقوب شیویاری روز شنبه به مناسبت هفته بیمه سلامت در شورای اطلاع رسانی بیمه سلامت استان زنجان، با بیان اینکه ۵۱ درصد از جمعیت استان زنجان تحت پوشش بیمه سلامت هستند، گفت: ۵۵۱ هزار نفر در استان تحت پوشش بیمه سلامت هستند.

وی با بیان اینکه ۲۵ دفتر پیشخوان با این اداره‌کل در قالب قرارداد همکاری دارند، اظهار کرد: روستاییان بیشترین بیمه شدگان بیمه سلامت در استان زنجان هستند.

مدیرکل بیمه سلامت استان زنجان گفت: بیمه سلامت استان زنجان با ۱۲ بیمارستان دولتی و خصوصی، ۸۶ مرکز جامع سلامت و ۴۵۰ مرکز تخصصی و درمانی و آزمایشگاه‌ها و داروخانه‌ها طرف قرار داد است.

شیویاری با بیان اینکه این استان ۴۰۰ بیمار تحت پوشش بیمه سلامت دارد، تاکید کرد: طبق اعلام مدیرعامل بیمه سلامت و در صورت تأمین اعتبار و هماهنگی‌های لازم ۱۰۰ درصد پرداختی بیماران خاص توسط سازمان انجام خواهد گرفت.

وی گفت: تأمین منابع مالی پایدار دغدغه مهم سازمان بیمه سلامت برای پرداختی‌های بهنگام به شرکای کاری است و باید به این مهم توجه جدی شود.

مدیرکل بیمه سلامت استان زنجان ابراز داشت: در حال حاضر مبالغ مربوط به شرکای کاری این اداره کل تا شهریور امسال پرداخت شده است.

شیویاری با بیان اینکه طرح نسخه نویسی الکترونیکی در استان زنجان به خوبی اجرا می‌شود، افزود: اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیکی از جمله اقدامات مهم است که وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر هوشمند سازی و نظارت‌های این بخش تاکید دارند.

وی افزود: طی یکسال گذشته سازمان بیمه سلامت، به لحاظ منابع مالی پشتیبانی خوبی داشته و تا پایان سال هم بهتر می‌شود.

مدیرکل بیمه سلامت استان زنجان گفت: در حال حاضر پرداختی مطالبات دانشگاه علوم پزشکی استان به روز شده است.