شبکه ملی اطلاعات هم راه اندازی شود حملات سایبری ادامه خواهد داشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ملی فضای مجازی، سید ابوالحسن فیروزآبادی در نشست مطبوعاتی با مدیران مسئول و صاحبان امتیاز رسانه‌های رسمی کشور که در معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد، در خصوص اهمیت فضای مجازی و چگونگی پرداختن آن در رسانه‌های کشور گفت: پیش‌تر در دیدارهای بین المللی و مذاکرات رسمی مباحث مطرح شده به میزان کثرت ادوات جنگی مربوط می‌شد اما در سال‌های اخیر در دیدارهای رسمی حتی بین رؤسای جمهور آمریکا، چین، اروپا و روسیه محور اصلی مذاکرات مربوط به فضای سایبری و عدم تعارض به زیرساخت‌های کشورها است. تا جایی که در آخرین مذاکرات صورت گرفته لیستی برای حفاظت از نقاط مورد توافق تهیه کردند.

وی یکی از محورهای درگیری چین با آمریکا را سلطه بر حکمرانی فضای مجازی در جهان دانست و افزود: فضای مجازی و تکنولوژی‌های مربوط به آن همچون G۵ و هوش مصنوعی از مباحث مورد اختلاف در جهان است. در حال حاضر اروپا نیز به دنبال ایجاد قوانینی برای کنترل شرکت‌های بزرگ زیرنظر آفکام است و مباحث حریم خصوصی، حفاظت از مرزهای سایبری و دارایی ملی در این حوزه بسیار مطرح است.

فیروزآبادی با بیان اینکه در حال پیگیری برای شکایت بین المللی از طریق وزارت امور خارجه هستیم، گفت: عدم تمرکز، ناشناسی، ارزانی حمله و هزینه بر بودن دفاع، پیچیدگی و میزان آمادگی، خاموشی و عدم جلب توجه و نوع آسیب در این فضا نسبت به فضای فیزیکی کاملاً متفاوت است و حتی کنوانسیون‌های بین المللی در این حوزه به دلیل نفوذ آمریکا برای حفظ حکمرانی و منفعت خود برای بررسی شکایات قدرت کافی را ندارند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با تاکید بر اینکه آمریکا نظامی تعیین کرده که در صورت حمله سایبری می‌تواند به تنهایی تصمیم گیر در حوزه انتساب آن به گروه و کشور باشد و حتی سطح مقابله را بر اساس تصمیم این کشور تدوین کرده است، تصریح کرد: در کشورها در کنار عدم آمادگی تکنولوژی، نبود نهادی مناسب برای دفاع وجود دارد. چرا که تحول دیجیتالی که باید در کشورها اتفاق بیفتد در حوزه دفاعی هم باید صورت گیرد و این یک مشکل جهانی است.

وی در خصوص وضعیت کشور در حوزه امنیت سایبری گفت: در سال‌های گذشته به خصوص در دو سال اخیر شدت حملات به کشور زیاد شده است. در واقع میزان حملات و پیچیدگی آن به ایران نسبت به بقیه کشورها بی نظیر است و اولین حمله وسیع و پیچیده سایبری که کشور متحمل شد همان استاکس نت بود که ده سال پیش صورت گرفت.

فیروزآبادی افزود: شبکه ملی اطلاعات هم اگر راه اندازی شود این حملات ادامه دار خواهد بود. چرا که این شبکه جدا از اینترنت نیست و یک شبکه جهانی مرتبط و متصل به دنیاست که در حوزه حکمرانی برای کشور قلمروسازی کرده و توان اعمال حاکمیت را افزایش می‌دهد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به اینکه باید رسانه‌ها در این مواقع همچون زمان جنگ سرد در کنار مردم و مسئولان به دنبال انعکاس واقعیت با تاکید بر نکات مثبت اجرایی باشند، افزود: در حوزه سایبر به دلیل پیچیدگی سرعت بازآوری سیستم بسیار مهم است که در حملات اخیر همچون حمله به راه آهن، بنادر و جایگاه سوخت کشور این موضوع به خوبی انجام شده و در کوتاه‌ترین مدت خدمات و کسب و کارها به حالت اولیه برگشته است.

وی با تشکر از همراهی و صبوری مردم در مواجهه با حملات سایبری به کشور بر همگرایی ملی برای مقابله با نفوذ دشمنان تاکید کرد.