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۴ آبان ۱۴۰۰، ۱۷:۵۴

وزارت ارتباطات:

تمام زیرساخت‌های ارتباطی کشور بدون مشکل در حال خدمات‌رسانی هستند

تمام زیرساخت‌های ارتباطی کشور بدون مشکل در حال خدمات‌رسانی هستند

وزارت ارتباطات در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که تمامی زیرساخت‌های ارتباطی و مخابراتی کشور بدون هیچ مشکلی در حال خدمات‌رسانی هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با صدور اطلاعیه‌ای تاکید کرد که تمامی زیرساخت‌های ارتباطی و مخابراتی کشور بدون هیچ مشکلی در حال خدمات‌رسانی هستند.

در این اطلاعیه آمده است: در پی اختلال به وجود آمده در سامانه جایگاه‌های سوخت و نگرانی افکار عمومی از تسّری این اختلال به زیرساخت‌های ارتباطی و مخابراتی به آگاهی می‌رساند تمام سامانه‌های ارتباطی و مخابراتی در سراسر کشور بدون هیچ‌گونه اختلالی در حال ارائه خدمات هستند.

بر اساس پیگیری‌های به عمل آمده و با تلاش کارشناسان وزارت نفت اختلال به وجود آمده در سامانه‌های جایگاه‌های سوخت نیز در حال رفع است و در ساعات آینده به تدریج به حالت پایدار باز می‌گردد.

کد مطلب 5336711

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