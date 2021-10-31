۳۰ بیمارستان تهران پسماندهای خود را بی خطرسازی نمی کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی بابایی عضو شورای شهر تهران در واکنش به گزارش معاون خدمات شهری شهرداری تهران، گفت: یکی از روش‌هایی که در برنامه پنج ساله سوم به آن اشاره شده است، بحث احصاء و تملک باغات است که برای آن بودجه تصویب شده است و همچنین با توجه به جریمه ای که بابت قطع درختان گرفته می‌شود و حسابی که برای مبالغ این جریمه‌ها در نظر گرفته شده است، یکی از روش‌های بالا بردن سرانه فضای سبز، همین موضوع احیا و تملک باغات است.

وی در ادامه افزود: اما نکته مورد نظر اینجانب این است که ما باید صرفاً سرانه فضای سبز محلات را به ‎عنوان مبنای برنامه‎ ریزی برای تملک باغات در نظر بگیریم که البته صرفاً هم احتیاجی به تملک باغات نیست و می‌توان از این سرفصل بودجه نسبت به خرید زمین و ایجاد فضای سبز و باغ اقدام کرد. لذا با توجه به پی‌گیری‌های انجام شده، حدود یک است که سرانه فضای سبز محلات به دست اینجانب رسیده است و در صحت‌سنجی اولیه‌ای که انجام شده، متأسفانه مشکلات و مسائلی را در این حوزه دیدم که باید در این حوزه دقت نظر شود تا در این سرانه بازبینی صورت بگیرد تا مبنای خرید باغات جهت افزایش سرانه فضای سبز و توزیع عادلانه آن بر این اساس قرار می‌گیرد.

بابایی گفت: نکته دیگری که در حوزه توجه ویژه به حفظ و صیانت از باغات است، مواردی است که قانون با رویکرد بازدارنده برای متخلفین در اختیار ما قرار داده است که به عنوان مسئولین امر آن را پیگیری می‌کنیم. در قانونی که در سال ۵۹ تصویب شده است، در قسمت تبصره ۱ اشاره شده است که در صورتی که قطع درخت از طرف مالک به نحوی باشد که باغی را از بین ببرد و از زمین آن به صورت تفکیک برای خانه‎سازی استفاده کند، همه زمین به‎نفع شهرداری ضبط می‌شود و به مصرف خدمات عمومی می‌رسد. در خصوص این تبصره پیگیری‌ها و تشکیل پرونده‌هایی از سوی سازمان پارک‌ها صورت گرفته است اما یک مورد هم نداشتیم که به نتیجه برسد.

وی ادامه داد: در اصلاحیه قانون که در سال ۸۸ صورت گرفته است، متأسفانه به تبصره ۱ اشاره نشده است اما در ماده ۴ قانون، آمده است که هرکس درختان موضوع ۱ قانون گسترش فضای سبز را عالما و عامدا بر خلاف قانون مذکور، قطع یا موجبات خسارت را فراهم آورد، علاوه بر جبران خسارت وارده، به جزای نقدی از یک میلیون ریال تا ده میلیون ریال برای قطع هر درخت و در صورتی که قطع درخت بیش از ۳۰ اصله باشد به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. متأسفانه شهرداری تهران از این ماده قانونی حتی یک مورد هم استفاده نکرده است.

بابایی در خصوص پسماند بیمارستانی و بی خطرسازی آن هم متذکر شد و افزود: در حال حاضر از حدود ۱۶۹ بیمارستانی که در سطح شهر تهران وجود دارند، متأسفانه ۳۰ بیمارستان به صورت کامل و درست پسماند خود را بی خطرسازی نمی‌کنند. لذا خواهشمندم که به این بیمارستان‌ها اخطاریه قانونی صادر شود و یک مهلتی برای تکمیل این فرایند داده شود و در غیر این صورت، جمع‎ جمع‌آوری پسماند ایشان متوقف شود. البته ضابط قانونی در این حوزه سازمان محیط زیست است و من از مسئولین سازمان محیط زیست خواستارم که این موضوع را به جدیت پیگیری کنند.