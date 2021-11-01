سخنگوی کاخ سفید به کرونا مبتلا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، سخنگوی کاخ سفید از ابتلای خود به ویروس کرونا خبر داد.

بر اساس این گزارش، «جن ساکی» گفت که آزمایش کرونای وی روز یکشنبه مثبت شده است. وی در عین حال افزود که روز چهارشنبه گذشته در پی ابتلای یکی از اعضای خانواده اش به ویروس کرونا با هماهنگی مقامات و تیم پزشکی کاخ سفید تصمیم گرفته است همراه رئیس جمهور آمریکا به سفر خارجی نرود.

ساکی گفت: از آن زمان، من در روزهای چهارشنبه، پنج شنبه، جمعه و شنبه در قرنطینه بودم و آزمایش کرونای من منفی بوده است.

سخنگوی کاخ سفید همچنین افزود که از روز چهارشنبه هیچ تماس نزدیکی با جو بایدن رئیس جمهور آمریکا یا اعضای ارشد کارکنان کاخ سفید نداشته است.

ساکی گفت: من آخرین بار رئیس جمهور را روز سه شنبه دیدیم آن هم در فضای باز و در حالی که شش فوت فاصله داشتیم و ماسک زده بودیم.

سخنگوی کاخ سفید در عین حال گفته که به دلیل دریافت واکسن کرونا، علائم وی خفیف است و از خانه به کار خود ادامه خواهد داد و پس از ۱۰ روز قرنطینه و تست منفی کرونا به کار خود باز خواهد گشت.

این در حالی است که نخستین وزیر خارجه سیاه پوست آمریکا و از چهره‌های برجسته حزب جمهوریخواه این کشور، اخیراً در پی عوارض ناشی از کووید ۱۹ جان خود را از دست داد.