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۱۱ آبان ۱۴۰۰، ۱۸:۱۸

بر اساس آخرین آمار؛

شمار قربانیان کرونا در آمریکا از ۷۴۷ هزار نفر گذشت

شمار قربانیان کرونا در آمریکا از ۷۴۷ هزار نفر گذشت

شمار قربانیان کرونا در آمریکا با جان باختن هزار و ۳۳۰ بیمار دیگر طی شبانه‌روز گذشته به ۷۴۷ هزار و ۱۶۷ نفر افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجموع قربانیان کرونا در آمریکا با مرگ هزار و ۳۳۰ بیمار دیگر طی یک روز گذشته به ۷۴۷ هزار و ۱۶۷ نفر رسید.

براساس تازه‌ترین داده‌های دانشگاه جانز هاپکینز، همچنین شمار مبتلایان به کرونا در آمریکا نیز با شناسایی ۱۲۲ هزار و ۶۱۹ بیمار دیگر به ۴۶ میلیون و ۹۳ هزار و ۱۶۷ نفر افزایش یافت.

ایالت کالیفرنیا با بیش از ۴ میلیون و ۹۳۲ هزار مورد ابتلا به کرونا بیشترین آمار را در میان ایالات آمریکا به خود اختصاص داده است.

در همین حال ایالت تگزاس با بیش از ۴ میلیون و ۲۴۲ هزار مورد و ایالت فلوریدا با بیش از ۳ میلیون و ۶۹۰ هزار بیمار کرونایی در رده‌های بعدی قرار دارند.

ایالت کالیفرنیا با بیش از ۷۲ هزار مورد مرگ ناشی از کرونا دارای بیشترین آمار قربانیان نسبت به سایر ایالات آمریکا است. این آمار در ایالت تگزاس از ۷۱ هزار تن و در ایالت فلوریدا نیز از ۵۹ هزار نفر فراتر رفته است.

کد مطلب 5342398

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