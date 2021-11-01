به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخابات هیئت فوتبال استان زنجان در حالی قبل از ظهر دوشنبه در محل سالن اجتماعات مهرانه برگزار شد که انتقادهایی در خصوص برگزاری این انتخابات مطرح شده است.

خبرنگاران نیز در گوشه‌ای از سالن، دور از برخی کاندیداهای معترض که معتقد به مهندسی انتخابات بودند، مستقر شدند.

انتخابات هیئت فوتبال استان زنجان که سه بار به دلایل مختلف لغو شده بود امروز با حضور عزیزی خادم ریاست فدراسیون فوتبال در نهایت برگزار شد.

فریدون اصفهانیان: منتقدان عزیزی خادم مریض هستند

فریدون اصفهانیان ریاست هیئت فوتبال استان زنجان با تکرار جملات چندسال قبل خود، فوتبال زنجان را دارای ظرفیت‌های بالایی عنوان کرد و دلیل عدم موفقیت فوتبال زنجان را نبود حمایت‌های لازم دانست.

اصفهانیان به جای ارائه عملکرد خود به پخش کلیپ عملکرد هیئت فوتبال استان زنجان با آهنگ متن کلیپ سرود ای ایران بسنده کرد و به دفاع از عملکرد عزیزی خادم ریاست فدراسیون پرداخت و منتقدان وی را مریض دانست.

اصفهانیان در جلسه مجمع انتخاباتی هیئت فوتبال استان زنجان هیچ صحبتی از دلایل واقعی وضعیت نامناسب فوتبال به میان نیاورد.

نادر بلباسی رئیس هیئت فوتبال استان زنجان شد

شهرام اسکندری پور، نادر بلباسی، مجید بیگدلی، منصور حسنی کمال، غلامرضا داداشی، منصور سلطانمحمدی و جواد نوروزی کاندیداهای انتخابات هیئت فوتبالی بودند که فاقد تیم در لیگ‌های برتر، دسته یک و دسته دو است.

در روند انتخابات مجید بیگدلی به نفع نادر بلباسی و جواد نوروزی به نفع شهرام اسکندری پور از انتخابات انصراف دادند.

ریاست هیئت فوتبال استان زنجان از ۲۷ آبان‌ماه ۸۷ به فریدون اصفهانیان سپرده شد. وی ۲۹ آبان‌ماه ۹۱ نیز برای دومین‌بار در این سمت ابقاء شد و ۲۲ آذرماه ۹۵ باز هم از اعضای مجمع رأی اعتماد گرفت.

با اتمام ریاست ۱۲ ساله اصفهانیان در آذرماه سال گذشته، مجمع انتخابات سه بار به تعویق افتاد تا اینکه ۱۰ آبان‌ماه و پس از ۱۱ ماه بلاتکلیفی برگزار و نادر بلباسی بر کرسی ریاست این هیئت تکیه زد.