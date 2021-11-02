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۱۱ آبان ۱۴۰۰، ۸:۰۵

مدیرکل هواشناسی گلستان خبرداد؛

آخر هفته سرد و بارانی در انتظار گلستانی ها

آخر هفته سرد و بارانی در انتظار گلستانی ها

گرگان- مدیرکل هواشناسی گلستان از ورود سامانه سرد و بارشی به استان خبرداد و گفت: طی مدت فعالیت این سامانه احتمال آبگرفتگی معابر، وقوع سیلاب ناگهانی و اختلال در تردد جاده ای وجود دارد.

نوربخش داداشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: با عبور امواج کم دامنه، امروز (سه شنبه) شاهد جو پایدار در استان خواهیم بود.

مدیرکل هواشناسی گلستان افزود: اما از فردا (چهارشنبه) سامانه سرد و بارشی به گلستان نفوذ کرده و وزش باد، رشد ابر و بارش باران پیش بینی می شود.

وی بیان کرد: از دیگر پیامدهای این سامانه پدیده مه، ریزش برف در ارتفاعات و کاهش ۱۰ الی ۱۲ درجه‌ای دما است.

داداشی با بیان اینکه اوج فعالیت این سامانه روز پنج شنبه خواهد بود، گفت: فعالیت این سامانه به تناوب تا جمعه ادامه خواهد داشت.

مدیرکل هواشناسی گلستان با اشاره به صدور هشدار نارنجی رنگ هواشناسی، ادامه داد: طی مدت فعالیت سامانه آبگرفتگی برخی معابر، اختلال در تردد جاده‌ای، کاهش دید به دلیل پدیده مه و احتمال سیلاب ناگهانی در نواحی شیب دار و مستعد دور از انتظار نیست.

وی به دستگاه های متولی و مردم توصیه کرد که مسیر آبراهه ها را بازگشایی کرده و از نزدیک شدن به حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند.

کد مطلب 5341129

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