آخر هفته سرد و بارانی در انتظار گلستانی ها

نوربخش داداشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: با عبور امواج کم دامنه، امروز (سه شنبه) شاهد جو پایدار در استان خواهیم بود.

مدیرکل هواشناسی گلستان افزود: اما از فردا (چهارشنبه) سامانه سرد و بارشی به گلستان نفوذ کرده و وزش باد، رشد ابر و بارش باران پیش بینی می شود.

وی بیان کرد: از دیگر پیامدهای این سامانه پدیده مه، ریزش برف در ارتفاعات و کاهش ۱۰ الی ۱۲ درجه‌ای دما است.

داداشی با بیان اینکه اوج فعالیت این سامانه روز پنج شنبه خواهد بود، گفت: فعالیت این سامانه به تناوب تا جمعه ادامه خواهد داشت.

مدیرکل هواشناسی گلستان با اشاره به صدور هشدار نارنجی رنگ هواشناسی، ادامه داد: طی مدت فعالیت سامانه آبگرفتگی برخی معابر، اختلال در تردد جاده‌ای، کاهش دید به دلیل پدیده مه و احتمال سیلاب ناگهانی در نواحی شیب دار و مستعد دور از انتظار نیست.

وی به دستگاه های متولی و مردم توصیه کرد که مسیر آبراهه ها را بازگشایی کرده و از نزدیک شدن به حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند.