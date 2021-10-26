بارش برف و باران در گلستان/آبگرفتگی معابر دور از انتظار نیست

نوربخش داداشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: از شامگاه روز دوشنبه با شمالی شدن جریانات شاهد افزایش ابر در استان هستیم.

مدیرکل هواشناسی گلستان افزود: فعالیت این سامانه بارشی از عصر امروز (سه شنبه) در استان آغاز شده و شاهد بارش باران و ریزش برف در ارتفاعات خواهیم بود.

وی بیان کرد: از دیگر پیامدهای این سامانه، وزش باد، پدیده مه و کاهش محسوس دما است.

داداشی گفت: طی مدت فعالیت این سامانه آبگرفتگی معابر و اختلال در تردد جاده ای و همچنین طوفانی شدن دریا پیش بینی می شود لذا کاربران دریایی و جاده ای در فعالیت های خود احتیاط کنند.

مدیرکل هواشناسی گلستان اضافه کرد: فعالیت این سامانه تا اواخر وقت چهارشنبه در استان ادامه خواهد داشت و از روز پنج شنبه با عبور این سامانه بارشی جو آرام در استان پیش بینی می شود.