بیمه سلامت و ثبت اسناد و املاک کشور به خدمات دولت همراه اضافه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان فناوری اطلاعات ایران، مجید فولادیان، مدیر کل دفتر پایش، نظارت و پیاده‌سازی دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران در خصوص آخرین وضعیت خدمات در دولت همراه گفت: خدمات بیمه سلامت و ثبت اسناد و املاک کشور به تازگی به مجموعه خدمات سکوی دولت همراه اضافه شده است.

وی افزود: در این راستا، خدمت بیمه سلامت شامل زیرخدمات شهروندی و استحقاق سنجی و هم‌چنین خدمت ثبت اسناد و املاک کشور اعم از استعلام تصدیق اصالت اسناد مالکیت ملک و استعلام اطلاعات پایگاه شناسه ملی اشخاص حقوقی است. در میان کلیه خدمات موجود در دولت همراه، استعلام سبد حمایتی کالا برای اقشار کم‌درآمد، استعلام سرویس‌های تأمین اجتماعی و بهزیستی، استعلام کرونا، استعلام مدرک تحصیلی وزارت علوم و حوزه آموزش و پرورش از خدمات پرکاربرد دولت همراه به شمار می‌رود.

فولادیان درباره جمع‌بندی و بحث آماری در دولت همراه گفت: تاکنون حدود ۵۹ خدمت الکترونیکی مستقل از دید کاربر از ۲۹ دستگاه دولتی متفاوت، دریافت و در اپلیکیشن و وب دولت همراه و ۱۹ خدمت از ۱۸ دستگاه متفاوت در قالب USSD پیاده‌سازی شده‌اند که قابل ارائه به عموم شهروندان است. هم‌چنین میزان کاربران فعال سکوی دولت همراه ۹ میلیون و ۱۳۰ هزار کاربر برآورد شده است.

وی در تشریح ساز و کار فنی و توسعه‌ای سکوی دولت همراه گفت: در فرآیند پیاده‌سازی این خدمات، هر یک از وب‌سرویس‌ها به‌طور مجزا از مراکز داده دستگاه‌ها دریافت شده و ضمن پیاده‌سازی در بستر NIX ، متناسب با نوع خدمت و درخواست دستگاه اجرایی ارائه‌کننده سرویس، در یکی از درگاه‌های اپلیکیشن، پیامک، USSD و WEB دولت همراه پیاده‌سازی شده‌اند.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: در فاز توسعه اپلیکیشن و نیز وب دولت همراه، در حال حاضر نسخه وب به طور کامل با خدمات موجود در اپلیکیشن همسان‌سازی شده است. به طوری که با پوشش دادن تمامی سرویس‌های موجود در اپلیکیشن با طراحی مناسب واکنش‌گرا در تمامی مرورگرها قابل استفاده است.

به گفته وی، سامانه وب دولت همراه، مشابه نرم‌افزارهای به روز دنیا، امکان ورود کاربر با استفاده از QR Code را نیز داراست. از جمله موضوعات مورد توجه در پیاده‌سازی وب و اپلیکیشن دولت همراه، حفظ محرمانگی اطلاعات است که در «مدیریت نشست‌های کاربران» مد نظر قرار گرفته است.

دسترسی به خدمات سکوی دولت همراه از چهار طریق درگاه ملی خدمات دولت همراه، اپلیکیشن، کد دستوری *۴ مربع و سر شماره پیامکی ۴۰۴۰ امکان‌پذیر است. دولت همراه در واقع نسخه مبسوط و مکمل خدمات دولت الکترونیک است که به تدریج کلیه خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌ها این سامانه افزوده می‌شود.

متقاضیان در صورت تمایل به استفاده از خدمات درگاه ملی خدمات دولت همراه، می‌توانند به نشانی mob.gov.ir مراجعه کنند. امکان نصب اپلیکیشن نیز با مراجعه به این آدرس و فروشگاه‌های معتبر اندروید و IOS امکان‌پذیر است.