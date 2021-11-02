به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری، محمد تبدلات رئیس هیات مدیره یک شرکت دانش بنیان از تولید و رفع نیاز انواع یاتاقان‌های سبک و سنگین لغزشی با پوشش بابیت گفت و ادامه داد: در هر وسیله‌ای که قابلیت حرکت و چرخش دارد، یاتاقان نقش آفرینی می‌کند. قطعه‌ای که ساخت آن، متناسب با نوع نیاز، از فناوری خاص خود برخوردار است.

وی با بیان اینکه هرکجا که سامانه‌ای دوار فعالیت می‌کند، بابیت نیز به عنوان آلیاژی فداشونده، حضوری فعال دارد، گفت: روش‌های رایجی برای ریخته‌گری یاتاقان وجود دارد؛ اما این شرکت دانش‌بنیان از روش و ساختار بابیت با پایه قلع بهره جسته است.

رئیس هیات مدیره شرکت دانش بنیان افزود: یاتاقان‌های بابیتی به عنوان تکیه‌گاه اصلی شفت و اجزای متصل به آن از جمله اجزای مهم در پمپ‌ها، کمپرسورها، ژنراتورها و توربین‌ها به کار می‌رود؛ این آلیاژ در صنایع مکانیک و داخل هر نوع تجهیزات دوار کاربرد دارد و به‌صورت ساده زیر دو سر هر شفت و محوری برای چرخ و تولید انرژی استفاده می‌شود.

به گفته تبدلات،این یاتاقان در نیروگاه‌های متعددی کاربرد دارد و قادر است سالانه میلیون‌ها دلار از خروج ارز از اقتصاد کشور پیشگیری کند.

رئیس هیات مدیره شرکت دانش بنیان ادامه داد: قیمت تمام‌شده محصول ایران‌ساخت، ۲۰ درصد قیمت اروپایی است و با فعالیت این شرکت دانش‌ بنیان، عملاً واردات این قطعه به طور کلی قطع شده است و با تکیه بر توان تولید داخلی تأمین می‌شود.

وی اضافه کرد: همچنین بهترین عامل کمک‌کننده برای رونق تولید، صادرات و توسعه فناوری محصولات ایران ساخت را بحث بازسازی ناوگان ماشین‌آلات ایران عنوان کرد.