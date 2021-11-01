مراسم بزرگداشت یوم الله ۱۳ آبان در استان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید جواد خاضع بعدازظهر دوشنبه در نشست کمیته مراسم یوم الله ۱۳ آبان افزود: این مراسم در یاسوج ساعت ۱۰ صبح در خیابان جمهوری اسلامی، مقابل حوزه مقاومت بسیج صاحب الزمان (عج) همزمان با سراسر کشور برگزار و در دیگر نقاط استان نیز برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه سخنران این مراسم در یاسوج معاون قوه قضائیه حجت الاسلام و المسلمین هادی صادقی خواهد بود، گفت: با توجه به افزایش دشمنی‌های آمریکا با ملت ایران، اجتماع باشکوه بزرگداشت یوم الله ۱۳ آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی همزمان با سراسر کشور در استان کهگیلویه و بویراحمد برگزار می‌شود و مردم انقلابی و غیور و استکبارستیز استان با حضور گسترده خود در این مراسم نارضایتی و خشم و نفرت خود را از سیاست‌های استکباری و سلطه جویانه آمریکا به نمایش خواهند گذاشت.

خاضع تصریح کرد: با توجه به مصوبه ستاد ملی مدیریت کرونا، این اجتماع باشکوه در فضای آزاد و با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی همچون فاصله گذاری و استفاده از ماسک در همه شهرهای استان برگزار خواهد شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان با بیان اینکه شعار امسال روز ملی مبارزه با استکبار جهانی «ایستادگی و مقاومت ملت ایران، رمز افول سلطه استکباری آمریکا» استف اظهار داشت: امروز شیطان بزرگ و طاغوت اعظم در دنیا رژیم ظالم جنایتکار، مستکبر و تروریستی آمریکاست، آل سعود و حکام امارات و بحرین بدانند با تکیه به طاغوت و استکبار به جایی نمی رسند و هر آنچه غیر خدایی است گسستنی و از بین رفتنی است.

وی افزود: آمریکا آغازگر دشمنی با ملت ایران بود، آن هم نه از آغاز انقلاب، بلکه از سال ۳۲ و با کودتای ۲۸ مرداد که آمریکایی‌ها انجام دادند و دولت قانونی دکتر مصدق را سرنگون کردند، در حالی که دکتر مصدق نه تنها هیچ خصومتی با آمریکا نداشت، بلکه به آمریکا اعتماد داشت و روابط دوستانه‌ای با آمریکا داشت و مصادیق دشمنی تاریخی آمریکا علیه ملت ایران چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب یک لیست بلند بالا و فهرست خیلی طولانی است که آخرین آنها ترور سردار دلهاست.

خاضع بیان داشت: تا امروز نه تنها دشمنی آمریکا با ملت ایران تمام نشده، بلکه گسترده‌تر شده و از هر راهی که بتواند به ملت ایران ضربه بزند استفاده می‌کند و تحریم‌های ظالمانه و غیر انسانی آمریکا علیه ملت ایران همچنان ادامه دارد و از لحاظ منطق سیاسی هم بدعهدی دولت مستکبر آمریکا در برجام را همه جهانیان مشاهده کردند و معلوم شد که آمریکا به هیچ توافق و تعهدی پایبند نیست و هدف آمریکا از مذاکره فقط فریبکاری و تحمیل خواسته‌های نامشروع و ظالمانه خود است.