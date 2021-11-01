کشف عتیقه های ۳ هزارساله در جنوب تهران

نوروز تقی پور در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه با هوشیاری مأموران از فروش سه قلم اشیا عتیقه سه هزارساله در بخش «قلعه نو» ممانعت شد، ابراز داشت: ماجرا از این قرار بود که موضوع خریدوفروش و نگهداری مسکوکات عتیقه در جنوب تهران توسط افراد ناشناس به نیروی انتظامی اطلاع داده شد.

وی ضمن بیان اینکه اشراف اطلاعاتی پلیس، بررسی نامحسوس توسط پلیس کلانتری ۲۱۱« قلعه نو» انجام شد، افزود: پس از اطمینان از صحت ماجرا با هماهنگی میراث فرهنگی اقدامات لازم برای جلوگیری از فروش این مسکوکات به انجام رسید.

رئیس اداره میراث فرهنگی و گردشگری ری بابیان اینکه بعد از ورود مأموران مسکوکات ضبط و برای ارزیابی و کارشناسی به میراث فرهنگی ارسال شد، ابراز داشت: پس از کارشناسی‌های انجام شده مشخص شد، این اشیا ۹ قلم بودند، که شش قلم آن بر اساس نظر کارشناسان اداره میراث فرهنگی تقلبی و فاقد قدمت تاریخی هستند، اما سه قلم اشیا کشف شده که شامل سنجاق و یا درفش مفرقی هستند دارای ارزش تاریخی هستند.

تقی پور گفت: قدمت این اشیای براساس نظر کارشناسان میراث فرهنگی به دوره عصر آهن می‌رسد که بیشتر از سه هزار سال برآورد شده است.